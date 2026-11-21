Τις δύο ομάδες χωρίζει μόλις ένας βαθμός, ο πρωταθλητισμός τις αφορά αμφότερες, άρα τα... πολλά λόγια είναι φτώχεια.

Οι πράσινοι προέρχονται από δύο νίκες κόντρα σε ΑΕΛ και Ανόρθωση, έτσι ο στόχος για τρίτη διαδοχική επιτυχία είναι αδιαμφισβήτητος. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά και δεν έχει σκοπό να το... χαλάσει. Στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις κράτησε το μηδέν στα μετόπισθεν, ενώ έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, καθώς η εστία σε εννέα αναμετρήσεις παραβιάστηκε μόλις έξι φορές. Η σταθερότητα στις υψηλές πτήσεις σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα είναι το ζητούμενο για τον Νορβηγό τεχνικό, ώστε η ομάδα του να ανταπεξέλθει στο δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί σε Κύπρο και Ευρώπη. Μπορεί το παιχνίδι με τη Γιουβέντους να βρίσκεται -προς το παρόν- σε δεύτερη μοίρα, ενδεχόμενο όμως τρίποντο κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο θα δώσει ισχυρή αυτοπεποίθηση ενόψει Ιταλίας.

Ένα παιχνίδι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλης σημασίας στο πράσινο οικοδόμημα και το προσεγγίζουν με μεγάλη σοβαρότητα. Το τεχνικό επιτελείο δούλεψε στην αποτελεσματικότητα, στην αμυντική σταθερότητα και στο πώς θα βγάλουν την αποστολή εις πέρας, ακόμη κι αν το πράγμα... στραβώσει. Η υπομονή, η πειθαρχία και η συγκέντρωση θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι της Ομόνοιας κι αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν άπαντες. Όσον αφορά το αγωνιστικό, συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή Νεγκό, Κακουλλής και Μπάλκοβετς. Επιστρέφει από τιμωρία ο Τανάσε, ενώ δεδομένα εκτός είναι ο Χρίστου.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ομόνοια προχώρησε σε επέκταση συνεργασίας με τον Π. Αντρέου μέχρι το 2030! Τον Φεβρουάριο οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο μέχρι το 2029, ωστόσο οι εμφανίσεις και η αφοσίωση του ποδοσφαιριστή τού έδειξαν τον... δρόμο της επιβράβρευσης.