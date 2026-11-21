Φυσικά, το έργο της ομάδας της Αραδίππου είναι δύσκολο αφού απέναντί της στον σημερινό αγώνα στην ΑΕΚ Αρένα (16:00) είναι η Πάφος FC, μια ομάδα με υψηλές βλέψεις. Οι Αραδιππιώτες προέρχονται από πέντε σερί ήττες, που έφεραν την απομάκρυνση του Γιαννάκη Οκκά, ενώ η τελευταία - και μοναδική - νίκη ήταν πριν από ενάμιση μήνα, όταν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής είχαν κερδίσει εντός έδρας με 2-1 την Krasava E.N.Y. Oι ιθύνοντες της ομάδας ευελπιστούν η επάνοδος του Μαρίνου Σατσιά στην άκρη του πάγκου να φέρει ένα νέο αέρα και η Ομόνοια Αραδίππου να μπει σε τροχιά διεκδίκησης της παραμονής, όσο γίνεται γρηγορότερα. Θυμίζουμε ότι την περσινή περίοδο, με τον Μαρίνο Σατσιά στην τεχνική ηγεσία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η Ομόνοια Αραδίππου είχε μείνει νωρίς μακριά από μπελάδες, ολοκληρώνοντας τη χρονιά στην 3η θέση του β' γκρουπ με 42 βαθμούς, έχοντας 12 νίκες, έξι ισοπαλίες και 15 ήττες.