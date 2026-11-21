Με την αύρα του Σατσιά
ΓΗΠΕΔΟ
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Φρένο στην κατηφορική πορεία θέλει να βάλει η Ομόνοια Αραδίππου, κάνοντας νέα αρχή το απόγευμα, στην επιστροφή του Μαρίνου Σατσιά στον πάγκο έπειτα από περίπου πέντε μήνες.
Φυσικά, το έργο της ομάδας της Αραδίππου είναι δύσκολο αφού απέναντί της στον σημερινό αγώνα στην ΑΕΚ Αρένα (16:00) είναι η Πάφος FC, μια ομάδα με υψηλές βλέψεις. Οι Αραδιππιώτες προέρχονται από πέντε σερί ήττες, που έφεραν την απομάκρυνση του Γιαννάκη Οκκά, ενώ η τελευταία - και μοναδική - νίκη ήταν πριν από ενάμιση μήνα, όταν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής είχαν κερδίσει εντός έδρας με 2-1 την Krasava E.N.Y. Oι ιθύνοντες της ομάδας ευελπιστούν η επάνοδος του Μαρίνου Σατσιά στην άκρη του πάγκου να φέρει ένα νέο αέρα και η Ομόνοια Αραδίππου να μπει σε τροχιά διεκδίκησης της παραμονής, όσο γίνεται γρηγορότερα. Θυμίζουμε ότι την περσινή περίοδο, με τον Μαρίνο Σατσιά στην τεχνική ηγεσία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η Ομόνοια Αραδίππου είχε μείνει νωρίς μακριά από μπελάδες, ολοκληρώνοντας τη χρονιά στην 3η θέση του β' γκρουπ με 42 βαθμούς, έχοντας 12 νίκες, έξι ισοπαλίες και 15 ήττες.