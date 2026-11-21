Μεγάλο πλήγμα αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο τραυματισμός του Χάρι Κέιν, καθώς οι πρωταθλητές Γερμανίας ανακοίνωσαν ότι ο Άγγλος στράικερ θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους μήνες, ύστερα από τη ρήξη συνδέσμων που υπέστη στον αστράγαλο στη χθεσινοβραδυνή εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με την Κολωνία, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga. Ο 33χρονος άσος αντικαταστάθηκε στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης στην «Αλιάντς Αρένα» και υποβλήθηκε σε εξετάσεις που αποκάλυψαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

«Ο Χάρι Κέιν υπέστη ρήξη συνδέσμου στον αριστερό αστράγαλο... το βράδυ της Παρασκευής» αναφέρουν οι Βαυαροί στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν και συμπληρώνουν: «Αυτό επιβεβαιώθηκε από την εξέταση, στην οποία υποβλήθηκε από το ιατρικό επιτελείο της Μπάγερν. Αυτό σημαίνει ότι ο 33χρονος θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους μήνες». Ο σύλλογος δεν διευκρινίζει πόσο ακριβώς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, ωστόσο γερμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για διάστημα τριών μηνών.

Στο μεταξύ, η Μπάγερν Μονάχου γνωστοποίησε ότι ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης, έχει ένα αιμάτωμα στο μπροστινό τμήμα του ποδιού και θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή τις επόμενες ημέρες.

Μετά την ισοπαλία με την Κολωνία, Μπάγερν παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 22 βαθμούς, έχοντας αγώνα περισσότερο από την Ντόρτμουντ των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια που αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρας την ουραγό Γκλάντμπαχ. Από την πλευρά της, η Κολωνία έφτασε τους 10 βαθμούς.

ΑΠΕ