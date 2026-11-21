Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Πιο κάτω ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για τους φιλάθλους μας που θα βρεθούν απόψε στο Στάδιο ΓΣΠ για την αναμέτρηση απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα έχουν εξαντληθεί.

15:00 – 16:50 θα λειτουργήσουν τα Δυτικά ταμεία για επίλυση προβλημάτων.

Θα λειτουργήσει κατάστημα της Green Boutique έξω από τη δυτική κερκίδα από τις 15:00 μέχρι τις 17:00.

Θα υπάρχει χώρος της χορηγού μας, Stoiximan, στην πλατεία έξω από τη Δυτική κερκίδα από τις 15:00 – 17:00. Είσοδος μόνο σε άτομα 18+.

Άνοιγμα Εισόδων: 15:30

Η είσοδος Δ1 για λόγους ασφαλείας θα μείνει κλειστή.

Κατά την είσοδο σας θα γίνεται έλεγχος εισιτηρίου, κάρτας φιλάθλου και σωματικός έλεγχος.

Επίσης, θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, το αργότερο μία (1) ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, για αποφυγή καθυστέρησης και δικής τους ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα: https://www.cypruspolicenews.com/archives/62834

Σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Είσοδος παιδικών εισιτηρίων και εισιτήριων διαρκείας γίνονται από τις εξής εισόδους:

Δυτική Κάτω κερκίδα: Δ4-Δ5

Δυτική Άνω κερκίδα: Δ6

Ανατολική κερκίδα: Α3-Α4

Βόρεια κερκίδα: Β3-Β4

Δυτική Κάτω Κερκίδα – PLATINUM

Στα τμήματα PLATINUM (204, 205, 206, 106 & 107) θα πραγματοποιείται διπλός έλεγχος με barcode readers και βραχιόλια, για καλύτερη ταξιθέτηση του χώρου.

Χώροι στάθμευσης: