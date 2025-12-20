ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η βαθμολογία μετά την πρώτη δόση της τελευταίας στροφής του 2025

Με τρεις αγώνες διεξήχθη το Σάββατο (20/12) η πρώτη «δόση» της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος που είναι και η τελευταία του 2025.

Ο Άρης έμεινε στο 2-2 με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Alphamega Stadium» καταγράφοντας την πρώτη απώλεια βαθμών στην έδρα του και κινδυνεύοντας αφενός να οπισθοχωρήσει στην τέταρτη θέση και αφετέρου να δει τη διαφορά του από την κορυφή να αυξάνεται στους επτά βαθμούς, την ώρα που τα «περιστέρια» πήραν άλλον έναν «χρυσό» βαθμό στη μάχη τους για παραμονή.

Την ίδια ώρα στο «Τάσος Μάρκου» ο Ακρίτας πήρε σπουδαίο διπλό επί της Ένωσης με 1-0, απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού (+5) και μειώνοντας στο -2 από την εξάδα, με τους Παραλιμνίτες να παραμένουν χωρίς νίκη και να δέχονται τη 14η τους ήττα (ένατη συνεχόμενη) σε 15 αγώνες, μένοντας με έναν βαθμό.

Στο τελευταίο ματς της ημέρας Ανόρθωση και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Α. Παπαδόπουλος», με την ομάδα της Αμμοχώστου να κλείνει το 2025 χωρίς νίκη στην έδρα της στο φετινό πρωτάθλημα και να παραμένει εντός της ζώνης του υποβιβασμού, με τους μαυροπράσινους από την άλλη να κρατούν το +2 που τους χωρίζει.

Η 15η αγωνιστική:

Σάββατο 20/12

Άρης - Ομόνοια Αραδίππου 2-2

(13΄ πεν. Κβιλιτάια, 37΄ Γκομίς / 22΄ Γεωργίου, 80' Τελάντερ)

Ένωση - Ακρίτας 0-1

(45+6΄ πεν. Χατζηβασίλης)

Ανόρθωση - Ολυμπιακός 0-0

Κυριακή 21/12

19:00 Πάφος - ΑΠΟΕΛ

19:00 Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα - Απόλλων

Δευτέρα 22/12

19:00 ΑΕΛ - ΑΕΚ

19:00 Ομόνοια - Εθνικός

Η βαθμολογία:

Διαβαστε ακομη