Επίσημο: Τέλος ο Οκκάς!

Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Οκκά.

Στην άκρη του πάγκου της ομάδας της Αραδίππου μέτρησε 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες σε 10 παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Η ανακοίνωση:

«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή της, Γιάννο Οκκά.

Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννο για την άριστη συνεργασία και την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε καλό σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο».