«Ξεκινήσαμε με δώρο… μείναμε από δυνάμεις»

«Ξεκινήσαμε με δώρο που πήραμε λόγω της αποβολής. Προσπαθήσαμε μετά να πιέσουμε, βάλαμε και γκολ που ακυρώθηκε. Μετά δεχθήκαμε και εμείς την αποβολή. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες προσπάθησαν, προηγηθήκαμε και δυστυχώς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το σκορ» είπε αρχικά.

Έπειτα από ερώτηση γιατί πιστεύει δεν μπόρεσε η ομάδα του να διαχειριστεί το υπέρ της αποτέλεσμα είπε: «Μείναμε από δυνάμεις, επηρέασε και το ότι ισοφαριστήκαμε άμεσα. Ίσως να μας λείπει η εμπειρία, ίσως να χάσαμε και την αυτοσυγκέντρωση μας στην προσπάθεια μας να κρατήσουμε το σκορ. Θα το δούμε με τα παιδιά, όταν καθαρίσει το μυαλό μας».