Μετά το Κάουνας ο Παναθηναϊκός πέρασε και από τη Βαλένθια με buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ενώ είχε προηγηθεί «βόμβα» του Κέντρικ Ναν που είχε φέρει τον αγώνα σε απόλυτη ισορροπία. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 86-83, για την 14η αγωνιστική της Euroleague, πιάνοντας τις «νυχτερίδες» στην κορυφή με ρεκόρ 10-4 και βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί 4-0 που μέτραγαν μέχρι απόψε οι Ισπανοί.

Παρά την έλλειψη διάρκειας που παρουσίασε σε άμυνα και επίθεση σε όλο τον αγώνα ο Παναθηναϊκός, με αποτέλεσμα να βλέπει τις διαφορές που «οικοδομούσε» να... εξανεμίζονται άμεσα, τα 15 λάθη και την εκνευριστική αστοχία από τα 6,75 (8/22), οι «πράσινοι» λυτρώθηκαν τελικά από το αμερικανικό δίδυμο στο φινάλε. Με τον Τι Τζέι Σορτς να γράφει το 83-80 στο 39΄ πληγώνοντας την πρώην ομάδα του, ο Ναν απάντησε άμεσα στα 31΄΄ για τη λήξη από τα 6,75, ο Άρμονι Μπρουκς αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με τον Σορτς «κολλημένο» πάνω του... πάγωσε τη Roig Arena στην εκπνοή, όπως είχε κάνει και στο περυσινό Game 2 των πλέι οφ!

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Τζέριαν Γκραντ με 14 πόντους, ενώ με 13 τελείωσε τον αγώνα ο Κέντρικ Ναν και με 11 ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέβις. Κομβικός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 10 πόντους και 2/3 τρίποντα, ενώ με 10 πόντους τελείωσε τον αγώνα και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Από τη Βαλένθια ο Τι Τζέι Σορτς ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους και 7 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Άρμονι Μπρουκς και Νιλ Σακό με 14 και 13 πόντους, αντίστοιχα. Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-39, 59-64, 83-86 Ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε στο πρώτο τρίλεπτο τη Βαλένθια, επέβαλε τον ρυθμό του και με αιφνιδιασμούς, αλλά και τον Φαλ κυρίαρχο κοντά στο καλάθι, προηγήθηκε με 2-6 στο 3΄.

Ωστόσο, η αλλαγή όλης της πεντάδας από τον Άλμπερτ έφερε την αντίδραση των Ισπανών, οι οποίοι με τρία κολλητά τρίποντα και πρωταγωνιστές τους Οστεκόφσκι (1 τρίποντο), Μπρουκς (2 τρίποντα) απάντησαν με επιμέρους σκορ 13-2 για το 15-8 στο 5΄. Και πάλι, όμως, ο Λεσόρ, που είχε μπει αλλαγή στη θέση του Φαλ, βρήκε τα κενά μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, μειώνοντας τη διαφορά και δίνοντας τη σκυτάλη στην... άμυνα, με τον Παναθηναϊκό να κλείνει το δεκάλεπτο στο ισόπαλο 19-19.

Με τον Γκραντ να δίνει λύσεις οι «πράσινοι» προσπέρασαν και πάλι με 21-25 στο 13΄, αλλά οι «νυχτερίδες» χτύπησαν από μέση και μακρινή απόσταση για νέα ανατροπή (28-27 στο 15΄). Οι Χέιζ-Ντέβις και Φρανσίσκο δεν λάθεψαν από τη γραμμή των βολών, ο Γιαμπουσέλε βρήκε το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Παναθηναϊκού στον αγώνα και το «τριφύλλι» ανέκτησε τον έλεγχο στο 16΄ (28-33).

Λάθη (5) όμως και αστοχία από τα 6,75 (1/9) δεν επέτρεψαν στο σύνολο του Ομπράντοβιτς να οικοδομήσει διαφορά ασφαλείας, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +5 (34-39). Ο Γιαμπουσέλε μπήκε... ορεξάτος και στην τρίτη περίοδο και με τον Χέιζ-Ντέβις να συνδέεται από τα 6,75, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο 22΄ στο +9 (36-45). Ωστόσο, η Βαλένθια αύξησε κατακόρυφα την αμυντική της πίεση, τη στιγμή που ο Μίροτιτς με προσωπικό σερί 5-0 μείωσε σε 41-45.

Η... σκυτάλη πέρασε στον Σορτς, ο οποίος με δικούς του πέντε σερί πόντους χάρισε το προβάδισμα (46-45 στο 24΄), πριν ο Μίροτιτς χτυπήσει και πάλι από τα 6,75 και ολοκληρώσει ένα σερί 13-0 των Ισπανών, με το οποίο ξέφυγαν με 49-45 απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο...

Ωστόσο η αφύπνιση του Ναν από την περιφέρεια και οι λύσεις του Ερνανγκόμεθ κοντά στο καλάθι έφεραν νέα ανατροπή (51-53). Ο Καρδένας επανέφερε σε πλεονεκτική θέση τη Βαλένθια, αλλά τέσσερις σερί πόντοι του Αμερικανού του Παναθηναϊκού και το τρίποντο του Ρογκαβόπουλου επανέφεραν την τάξη (57-64), πριν η ελληνική ομάδα κλείσει την περίοδο στο +5 (59-64). Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 62-70 στο 32΄, αλλά τη Βαλένθια να αντιδρά και να επιστρέφει στη διεκδίκηση της νίκης.

Τα διαδοχικά λάθη των «πρασίνων» επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ισοφαρίσουν σε 72-72 στο 34΄ και στη συνέχεια να περάσουν μπροστά, με το παιχνίδι να οδηγείται σε δραματική εξέλιξη. Ο Γκραντ και ο Ρογκαβόπουλος έδωσαν λύσεις στον Παναθηναϊκό, όμως η Βαλένθια διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε με τον Σορτς στο 83-80, μόλις 39 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Τότε, ο Κέντρικ Ναν ευστόχησε σε ένα καθοριστικό τρίποντο για το 83-83, ενώ η τελευταία επίθεση των Ισπανών δεν βρήκε στόχο. Στην επαναφορά, με μόλις τρία δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ευστόχησε σε ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο, διαμορφώνοντας το τελικό 83-86 και χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μια σπουδαία νίκη.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Χαβιέ Άλμπερτ): Σορτς 15 (1), Τέιλορ 5 (1), Πουέρτο, Σεν-Σουπερί 5, Κάρντενας7 (1), Οσετκόβσκι 6, Μουρ 2, Μπρουκς 14 (2), Σακό 13, Γκεγιέ 4, Κορμπαλάν 4, Μίροτις 8 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Φρανσίσκο 4, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις 11 (2), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Γκραντ 14, Ναν 13 (2), Λεσόρ 9, Γιαμπουσέλε 10 (1), Μπόνγκα 2, Ερναγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου, Φαλ 6.