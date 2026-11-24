Champions League - 5η αγωνιστική: Τα αποτελέσματα της βραδιάς
ΓΗΠΕΔΟ
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Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια της πρώτης μέρας της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League.
Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Τρίτη 24/11
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-0
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 5-1
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Νάπολι (Ιταλία) 2-2
Άρσεναλ (Αγγλία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1
Φέγενορντ (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1
Λειψία (Γερμανία) – Λανς (Γαλλία) 3-1
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Μπέτις (Ισπανία) 0-2
Κόμο (Ιταλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-0
Τετάρτη 25/11
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 19:45
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 19:45
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Ρόμα (Ιταλία) 22:00
Ίντερ (Ιταλία) – Στουτγκάρδη (Γερμανία) 22:00
Ατλέτικο (Ισπανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 22:00
Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 22:00
Μπριζ (Βέλγιο) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00
Λιλ (Γαλλία) – Μπάγερν (Γερμανία) 22:00
Σαχτάρ (Ουκρανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 22:00