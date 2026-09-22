Παραμένει κάτοικος Αραδίππου ο Χαβέλκα

Σε επέκταση της συνεργασίας της με τον Νίκο Χαβέλκα προχώρησε η Ομόνοια Αραδίππου.

Τα «περιστέρια» ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολαίου του Κροάτη μέσου για ακόμη έναν χρόνο, ο οποίος θα είναι ο τέταρτος διαδοχικός.

Αναλυτικά: «Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για επέκταση της συνεργασίας της για ακομα ένα χρόνο, με τον Κροάτη μέσο Niko Havelka! Καλωσορίζουμε τον Νίκο και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας για 4η συνεχόμενη σεζόν!».