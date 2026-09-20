Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός 1-1: Aήττητοι αλλά... Xαμένοι!

Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακός ήθελαν τη νίκη στην «Αρένα», για να βελτιώσουν περισσότερο τη βαθμολογική τους θέση, αλλά το 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

Σε έναν αγώνα με καλό ρυθμό κατά διαστήματα, οι μαυροπράσινοι κατάφεραν να προηγηθούν με τον Κυνηγόπουλο (42’), ωστόσο τα «Περιστέρια» ισοφάρισαν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ποντικού (68’). Αυτή ήταν η τέταρτη ισοπαλία σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό, ενώ για την Ομόνοια Αραδίπου η τρίτη! Αμφότερες οι ομάδες παραμένουν αήττητες!

Ομόνοια Αρ.: Ζίφκοβιτς, Κουμουρής, Γκαρσία (64′ Τζούνιορ), Ντε Μάρκο, Ενρίκες, Χάιρο, Μπουτσαταουί (80′ Ευριπίδου), Φαν Μούλεμ, Γκονζάλες (64′ Ανθίμου), Πέτροβιτς, Ποντικός (80′ Πολυκάρπου).

Ολυμπιακός: Ταλιχμανίδης, Ρόσα, Φραντζής, Κουντέ, Τάμας, Ενρίκε, Πας, Χρίστου (46′ Σάντσο), Βρίκκης (55′ Λώλης), Πεχλιβάνης (69′ Φελίπε), Κυνηγόπουλος.

ΣΚΟΡΕΡ: 68’ (πέν) Ποντικός/42’ Κυνηγόπουλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 81’ Πας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας