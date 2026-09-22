Σλούκας: «Με εξαιρετικό προπονητή, είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε τον τίτλο»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στην ιστοσελίδα της GBL για την έναρξη της νέας σεζόν ενόψει και των αγώνων για το Super Cup και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το νέο πρωτάθλημα αναμένεται να είναι πολύ ανταγωνιστικό, καθώς πέραν του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, έχουν ανέβει αρκετά κάνοντας σημαντικές επενδύσεις ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ενώ και η ΑΕΚ διατηρεί μια υψηλή δυναμική. Το γεγονός αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό καθώς θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Οι φιλοδοξίες οι δικές μας αλλά και των φιλάθλων μας είναι πάντοτε υψηλές και ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την κατάκτηση του τίτλου».

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πρόσθεσε πως: «Διαθέτουμε ένα πολύ δυνατό ρόστερ και έναν εξαιρετικό προπονητή, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος και πολλή δουλειά ακόμη για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο. Σχετικά με το Super Cup, είναι ακόμη νωρίς και καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε. Εύχομαι σε όλους τους συναθλητές μου να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία».

sport-fm.gr