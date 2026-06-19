Εξέλιξη με τον Μηνά Αντωνίου στην Ομόνοια Αραδίππου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανάρτηση από την ομάδα της Αραδίππιυ.
Με ανάρτηση της η Ομόνοια Αραδίππου ενημέρωσε για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μηνά Αντωνίου. Αναλυτικά:
«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας για τα επομενα 2 χρόνια με τον έμπειρο Κύπριο ακραίο αμυντικό, Μηνά Αντωνίου, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας την περυσινή σεζόν. Ευχόμαστε στον Μηνά κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας και τη φετινή σεζόν!»