Εξέλιξη με τον Μηνά Αντωνίου στην Ομόνοια Αραδίππου

Με ανάρτηση της η Ομόνοια Αραδίππου ενημέρωσε για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μηνά Αντωνίου. Αναλυτικά:

«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας για τα επομενα 2 χρόνια με τον έμπειρο Κύπριο ακραίο αμυντικό, Μηνά Αντωνίου, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας την περυσινή σεζόν. Ευχόμαστε στον Μηνά κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας και τη φετινή σεζόν!»