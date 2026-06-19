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ΒΙΝΤΕΟ: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας

Ανακοίνωση από τη διοίκηση της Ανόρθωσης σε σχέση με τα εισιτήρια διαρκείας, η προπώληση των οποίων άρχισε σήμερα. Αναλυτικά:

«Η διάθεση των καρτών διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας μας www.anotickets.com, ενώ από την επόμενη ημέρα, Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, η διάθεση θα πραγματοποιείται και από τη Μπουτίκ της ομάδας μας.

Τρεις Φάσεις Διάθεσης:

● 1η Φάση (19/06/2026 – 19/07/2026): Δικαίωμα ανανέωσης για τους κατόχους της προηγούμενης περιόδου (2025-26) με ειδική τιμή ανανέωσης. Παράλληλα, ισχύει και

φέτος η ξεχωριστή κατηγορία για κατόχους διαρκείας πενταετίας με εξαιρετικά προνομιακή τιμή.

Σημείωση: Οι κενές θέσεις (που δεν είναι κρατημένες από υφιστάμενους κατόχους) θα είναι άμεσα διαθέσιμες για αγορά από όλο τον κόσμο.

● 2η Φάση (20/07/2026 – 21/07/2026): Δυνατότητα αλλαγής θέσης αποκλειστικά για όσους υφιστάμενους κατόχους επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλες διαθέσιμες θέσεις.

● 3η Φάση (22/07/2026 και μετέπειτα): Ελεύθερη διάθεση για όλο τον κόσμο! Σε αυτή τη φάση απελευθερώνονται και όλες οι θέσεις των διαρκείας που δεν ανανεώθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τυχόν ανανεώσεις μετά την έναρξη της 3ης Φάσης δεν θα περιλαμβάνουν τα προνόμια και τις εκπτώσεις της 1ης Φάσης.

Κατηγορία «ΜΑΧΗΤΕΣ» (Νότια Κερκίδα): Οι κάρτες της Νότιας Κερκίδας εντάσσονται στην ξεχωριστή κατηγορία «ΜΑΧΗΤΕΣ». Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα είναι διαθέσιμη στο παρόν στάδιο. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σε μεταγενέστερο στάδιο με περισσότερες λεπτομέρειες, σε πλήρη συνεννόηση με τον Παν.Συ.Φι. ΜΑΧΗΤΕΣ.

Έκπτωση Play-off 2025-26: Οι κάτοχοι διαρκείας της περιόδου 2025-26 οι οποίοι είχαν προμηθευτεί τα πακέτα για τα play-off της ίδιας σεζόν, μπορούν να επωφεληθούν της ανάλογης έκπτωσης αποκλειστικά με την ανανέωση του διαρκείας τους στη Μπουτίκ στη Λάρνακα.

 

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