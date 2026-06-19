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Μπαρτσελόνα: Στρέφεται στον Ρόμπινσον μετά το «ναυάγιο» με τον Τζέιμς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπαρτσελόνα: Στρέφεται στον Ρόμπινσον μετά το «ναυάγιο» με τον Τζέιμς!

Λίγες μόνο ώρες μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων με τον Μάικ Τζέιμς, η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στον Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί.

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Λίγες μόνο ώρες μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων με τον Αμερικανό γκαρντ της Μονακό, οι «μπλαουγκράνα» φαίνεται πως έστρεψαν την προσοχή τους στην περίπτωση του Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα οι Καταλανοί αναζητούν ένα δυνατό «χαρτί» για τη θέση του άσου, με τον 29χρονο Αμερικανό γκαρντ των Παριζιάνων να καλύπτει πολλά από τα «θέλω» της ομάδας.

Ο ύψους 1,85 μέτρων πόιντ γκαρντ, που στο παρελθόν είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό.,προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του γαλλικού συλλόγου μετρώντας 14,6 πόντους, 4,5 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 36 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα.

Στα θετικά της υπόθεσης το γεγονός ότι ο Ρόμπινσον είναι γνώστης της ισπανικής πραγματικότητας, αφού τη σεζόν 2023/24 είχε αγωνιστεί στην ACB με τη φανέλα της Μπρέογκαν.

Πηγή: sport-fm.gr

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