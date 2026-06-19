Νίκος Παπαδόπουλος: Πρόκληση... καριέρας στον ΑΠΟΕΛ

Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι από σήμερα ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ, με τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων να ανακοινώνει τη διετή συνεργασία με τον 54χρονο κόουτς.

Αναμφισβήτητα, για τον Ελλαδίτη τεχνικό, η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΑΠΟΕΛ αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα στην καριέρα του, καθώς καλείται να καθοδηγήσει μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους και υψηλές βλέψεις.

Στην απόφασή του μέτρησε καθοριστικά το μέγεθος του συλλόγου, αλλά και η τεράστια πρόκληση που έχει ενώπιόν του.