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Στον αστερισμό του Κούτσακου

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Στον αστερισμό του Κούτσακου

Ο παίκτης με την πιο... μακρά ιστορία με τον ΑΠΟΕΛ και οι υπόλοιποι

Με τις πολλές αλλαγές που έγιναν στον Αρχάγγελο τα τελευταία χρόνια, ο Νικόλας Κούτσακος είναι ο παίκτης με την πιο μακρόχρονη ιστορία με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Κύπριος επιθετικός είχε υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Αύγουστο του 2020, διάρκειας τριών χρόνων. Από τότε πέρασε τις πλείστες χρονιές ως δανεικός, σε ΠΟ Ξυλοτύμπου, Εθνικό, Αχυρώνα και Ομόνοια Αραδίππου. Πέρσι πήρε την ευκαιρία να βρίσκεται στο ρόστερ των γαλαζοκιτρίνων και την άρπαξε.

Σε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα πέτυχε εφτά γκολ και έδωσε μία ασίστ, ενώ είχε και πέντε συμμετοχές στο κύπελλο σκοράροντας ένα τέρμα και δίνοντας δύο ασίστ. Είναι γι' αυτό τον λόγο που στην ομάδα της Λευκωσίας τόνισαν εδώ και καιρό ότι θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις, ώστε να επεκταθεί το συμβόλαιό του, με το υφιστάμενο να λήγει το 2027.

Εξάλλου, σε ποδοσφαιριστές όπως ο Κούτσακος, ο ΑΠΟΕΛ καλείται να κτίσει τα επόμενα χρόνια, για να μπορέσει να φτιάξει ξανά ένα ανταγωνιστικό σύνολο που θα βοηθήσει σε επιστροφή σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Σημειώνεται ότι μετά τον Κούτσακο, οι πιο παλιοί στο ρόστερ είναι οι Βιντ Μπέλετς, Ανδρέας Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Γιαννακού και Μαρκίνιος, των οποίων η επαγγελματική σχέση με τον ΑΠΟΕΛ άρχισε από το καλοκαίρι του 2022.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

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