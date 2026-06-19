Τουρκία-Παραγουάη σε έναν πρόωρο τελικό του 4ου ομίλου

Πρόωρος τελικός για την Τουρκία και την Παραγουάη, με τις δύο χώρες να διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους το πρωί του Σαββάτου (06:00) στο «Levi's Stadium» του Σαν Φρανσίσκο για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αμφότερες οι δύο χώρες ξεκίνησαν με το... αριστερό τις υποχρεώσεις τους στο φετινό Μουντιάλ, πραγματοποιώντας άσχημες εμφανίσεις κόντρα σε Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, οι γείτονές μας μπορεί να ολοκλήρωσαν το ματς με τα «καγκουρό» με 30 τελικές και 68% κατοχής της μπάλας (!), ωστόσο, όχι μόνο δεν μπόρεσαν να βρουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αντιθέτως, πλήρωσαν τα αμυντικά τους κενά και μοιραία ηττήθηκαν με σκορ 2-0.

Από τη δική τους πλευρά, οι Παραγουανοί δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο του αγώνα να ακολουθήσουν τον ξέφρενο ρυθμό της οικοδέσποινας, χάνοντας με το βαρύ 4-1 από τις ΗΠΑ!

Πλέον, τα πράγματα είναι οριακά και για τις δύο χώρες στη μάχη που δίνουν για την πρόκριση στα νοκ άουτ και τη φάση των «32», με τη νίκη στο αποψινό παιχνίδι να αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η Τουρκία φαντάζει το μεγάλο φαβορί, ωστόσο, θα πρέπει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο, απέναντι σε μια ομάδα που θα κλειστεί πίσω και θα ψάξει τις αντεπιθέσεις.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του 4ου ομίλου:

1η αγωνιστική:ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1

Αυστραλία-Τουρκία 2-0

2η αγωνιστική:ΗΠΑ-Αυστραλία (22:00, 19/06)

Τουρκία-Παραγουάη (06:00, 20/06)

3η αγωνιστική:Τουρκία-ΗΠΑ (05:00, 26/06)

Παραγουάη-Αυστραλία (05:00, 24/06)

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Τουρκία (Βιντσέντσο Μοντέλα): Τσακίρ, Τσελίκ, Ντεμιράλ, Μπαρντακτσί, Καντιόγλου, Γιουκσέκ, Τσαλχάνογλου, Γκιουλέρ, Κοκτσού, Γιλμάζ, Ακτούρκογλου.

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκιλ, Κάσερες, Γκόμεζ, Αλντερέτε, Αλόνσο, Γκαλάρσα, Ντ. Γκόμεζ, Κούμπας, Αλμιρόν, Ενσίσο, Πίτα.

Διαιτητής: Ιβάν Μπάρτον (Ελ Σαλβαδόρ)