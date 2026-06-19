(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Ο «κακός» Ντεσάν, ο αχόρταγος Μέσι και ο άφαντος Κριστιάνο

Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης, επιστρέφουν στο After Derby του «ΓΗΠΕΔΟΥ» για να σχολιάσουν τι βλέπουμε στο Μουντιάλ ενώ αναφέρονται και στις τελευταίες εξελίξεις των κυπριακών ομάδων στα μέρη μας.

Μπορεί να πάει μέχρι το τέλος ο Μέσι και η Αργεντινή;

Ο Ντεσάν είναι καλός προπονητής;

Το STOP του Βοζίνια στους Ισπανούς!

Ο Κριστιάνο που είναι;

Ο Νεϊμάρ γιατί πήγε;

Όλα αυτά μαζί με την εγχώρια επικαιρότητα στο πιο κάτω βίντεο: