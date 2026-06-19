Ευρωλίγκα: Σκέψεις για διεξαγωγή με μια ομάδα λιγότερη του χρόνου

Αντιμέτωπη με ένα μεγάλο δίλημμα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ευρωλίγκα, αναφορικά με την τελική σύνθεση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη λίγκα τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η μοναδική θέση, από τις 20 συνολικά, που παραμένει ακόμη ανοικτή είναι εκείνη της Μονακό, με ισπανικά δημοσιεύματα να αποκαλύπτουν πως οι Μονεγάσκοι θα αποχωρήσουν από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα αγωνιστούν στο EuroCup, λόγω των πολλών και σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εδώ και αρκετούς μήνες.

Τη θέση της αναμένεται να πάρει η Μπεσίκτας, η οποία και έφτασε μέχρι τους τελικούς του φετινού EuroCup, χάνοντας τον τίτλο από την Μπουργκ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σκέψεις εντός της Euroleague Basketball για το ενδεχόμενο το πρωτάθλημα της νέας σεζόν να διεξαχθεί με 19 και όχι με 20 ομάδες!

Ουσιαστικά αυτό σημαίνει πως οι αγωνιστικές θα μειωθούν στις 36 από 38, ενώ, σε κάθε μία «στροφή» θα υπάρχει από μία ομάδα που θα έχει ρεπό, με τα «day off» κάθε συλλόγου να φτάνουν τα δύο κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.

Ένα σενάριο που ομολογουμένως θα δώσει μια κάποια λύση στο γεμάτο και απαιτητικό πρόγραμμα των ομάδων, ενώ παράλληλα θα αποφορτίσει το καλεντάρι και θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες να πάρουν μερικές «ανάσες» μέσα στην χρονιά.

Οι τελικές αποφάσεις και φυσικά οι οριστικές ανακοινώσεις για όλα τα παραπάνω ζητήματα θα παρθούν και θα ανακοινωθούν στις 26 του μήνα, όταν και θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Διοικητικό Συμβούλιο της λίγκας.

Πηγή: sport-fm.gr