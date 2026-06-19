Βραζιλία-Αϊτή: Η «σελεσάο» υπό πίεση, ψάχνει αντίδραση και νίκη

Αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί στη Φιλαδέλφεια, με τη Βραζιλία να αντιμετωπίζει την Αϊτή (03:30) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «σελεσάο» είναι με την πλάτη στον τοίχο μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα κόντρα στο Μαρόκο και μόνο με νίκη θα πετάξει το άγχος από πάνω της κόντρα σε μια ομάδα που δεν έχει τίποτα να χάσει. Η Σκωτία είναι στην κορυφή του ομίλου με τρεις βαθμούς, με αποτέλεσμα να έχει χαρακτήρα do or die το ματς της Βραζιλίας κόντρα στη θεωρητικά υποδεέστερη ομάδα του γκρουπ.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι δεν έπεισε κόντρα στο Μαρόκο, βρέθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε να ισοφαρίσει με το γκολ του Βινίσιους. Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος και πλέον το «τρίποντο» με την Αϊτή είναι μονόδρομος, αν δεν θέλει να μπει σε σοβαρές περιπέτειες.

Παραμένει στα πιτς ο Νεϊμάρ που δεν θα αγωνιστεί ούτε στη 2η αγωνιστική, καθώς δεν ταξίδεψε με την αποστολή στη Φιλαδέλφεια, μένοντας στο Νιου Τζέρσεϊ και στο προπονητικό κέντρο της «σελεσάο». Ο σούπερ σταρ της Σάντος έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, όμως, προς το παρόν δεν έχει ανεβάσει ρυθμούς και μένει να φανεί πότε θα τεθεί στη διάθεση του Αντσελότι.

Αναλυτικά η αποστολή της Βραζιλίας:

Τερματοφύλακες: Άλισον (Λίβερπουλ), Έντερσον (Φενέρμπαχτσε), Βέβερτον (Γκρέμιο).

Αμυντικοί: Άλεξ Σάντρο (Φλαμένγκο), Μπρέμερ (Γιουβέντους), Ντανίλο (Φλαμένγκο), Ντόουγκλας Σάντος (Ζενίτ), Γκάμπριελ Μαγκαλιάες (Άρσεναλ), Ιμπάνιες (Αλ Αχλί), Λέο Περέιρα (Φλαμένγκο), Μαρκίνιο (Παρί), Γουέσλεϊ (Ρόμα).

Μέσοι: Μπρούνο Γκιμαράες (Νιούκαστλ), Κασεμίρο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ντανίλο (Μποταφόγκο), Φαμπίνιο (Αλ Ιτιχάντ), Λούκας Πακετά (Φλαμένγκο).

Επιθετικοί: Έντρικ (Λιόν), Γκάμπριελ Μαρτινέλι (Άρσεναλ), Ίγκορ Τιάγκο (Μπρέντφορντ), Λουίζ Ενρίκε (Ζενίτ), Ματέους Κούνια (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Νεϊμάρ (Σάντος), Ραφίνια (Μπαρτσελόνα), Ράγιαν (Μπόρνμουθ), Βινίσιους (Ρεάλ).

Στην αντίπερα όχθη, η Αϊτή ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 1-0 από τη Σκωτία στη δική της πρεμιέρα, σε ένα ματς που ήταν απόλυτα ισορροπημένο κάτι που επιβεβαιώνει και από το 1.05-1.05 στα xGoals.

Ο Φραντζί Πιερό είχε καλή απόδοση και αναμένεται να κρατήσει τη θέση του στην ενδεκάδα, με την ομάδα του Σεμπαστιάν Μινιέ να εμφανίζεται απελευθερωμένη από άγχος σε αυτό το τουρνουά, κάτι που την κάνει αυτόματα επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο. Εξάλλου, ήδη, στο φετινό Μουντιάλ έχουμε παρακολουθήσει δύο μεγάλες εκπλήξεις με την ισοπαλία (0-0) της Ισπανίας κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι και εκείνη της Πορτογαλίας (1-1) απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Αναλυτικά η αποστολή της Αϊτής:

Τερματοφύλακες: Πλασίντ, Α. Πιερ, Ντουβερζέ.

Αμυντικοί: Αρκούς, Πογκέν, Λακρουά, Εξπεριάνς, Ντιβέρν, Αντέ, Ντελκρουά, Θερμόνσι.

Μέσοι: Λ. Πιερ, Σεντέ, Ντάνλεϊ, Μπελεγκάρντ, Γουντένσκι, Σιμόν.

Επιθετικοί: Ντίντσον, Πρόβιντενς, Κασιμίρ, Ετιέν, Ισιντόρ, Ναζόν, Πιερό, Φορτούν, Φόρτσουν.

Πιθανές ενδεκάδες:

Βραζιλία (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον - Άλεξ Σάντρο, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο - Μπρούνο Γκιμαράες, Κασεμίρο - Ραφίνια, Λουίζ Ενρίκε, Βινίσιους - Ματέους Κούνια.

Αϊτή (Σεμπαστιάν Μινιέ): Πλασίντ - Άρκους, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπίριενς - Ντίντσον, Μπελγκάρ, Ζαν Ζακ, Πρόβιντενς - Ισίντορ, Πιερό.

Διαιτητής: Αλεχάντρο Ερνάντες (Ισπανία)