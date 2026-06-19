Πλήγμα για τις ΗΠΑ: Νοκ άουτ ο Πούλισικ για το ματς με την Αυστραλία

Σημαντικό πλήγμα για τις ΗΠΑ, καθώς ο Κρίστιαν Πούλισικ δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Αυστραλία (22:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του Μουντιάλ.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, με τον ηγέτη των Αμερικανών να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και να μένει εκτός αποστολής.

Η απουσία του γίνεται ακόμη πιο αισθητή αν αναλογιστεί κανείς την εικόνα που παρουσίασε στην πρεμιέρα απέναντι στην Παραγουάη, όπου αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης με 4-1.

Μάλιστα, όσο βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, οι ΗΠΑ σημείωσαν τα τρία από τα τέσσερα τέρματά τους. Ο Πούλισικ πιστώθηκε μία ασίστ, ενώ από δικό του γύρισμα προήλθε και το αυτογκόλ που άνοιξε το σκορ, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για το εμφατικό ξεκίνημα των Αμερικανών στο τουρνουά.