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Πλήγμα για τις ΗΠΑ: Νοκ άουτ ο Πούλισικ για το ματς με την Αυστραλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Πλήγμα για τις ΗΠΑ: Νοκ άουτ ο Πούλισικ για το ματς με την Αυστραλία

Ο σταρ των Αμερικανών αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα και θα απουσιάσει από το κρίσιμο παιχνίδι του 4ου ομίλου, λίγες ημέρες μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Παραγουάη.

Σημαντικό πλήγμα για τις ΗΠΑ, καθώς ο Κρίστιαν Πούλισικ δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Αυστραλία (22:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου του Μουντιάλ.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, με τον ηγέτη των Αμερικανών να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα και να μένει εκτός αποστολής.

Η απουσία του γίνεται ακόμη πιο αισθητή αν αναλογιστεί κανείς την εικόνα που παρουσίασε στην πρεμιέρα απέναντι στην Παραγουάη, όπου αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης με 4-1.

Μάλιστα, όσο βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο, οι ΗΠΑ σημείωσαν τα τρία από τα τέσσερα τέρματά τους. Ο Πούλισικ πιστώθηκε μία ασίστ, ενώ από δικό του γύρισμα προήλθε και το αυτογκόλ που άνοιξε το σκορ, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για το εμφατικό ξεκίνημα των Αμερικανών στο τουρνουά.

 

 

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