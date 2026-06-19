Σκωτία-Μαρόκο: Κρίσιμο ραντεβού με φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ

Πολύ ενδιαφέρον και κρίσιμο παιχνίδι ανάμεσα σε Σκωτία και Μαρόκο για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου (01:00), με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους φέρει μια ανάσα από την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Η παρέα του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ είναι στην κορυφή του ομίλου με τρεις βαθμούς, με το Μαρόκο και τη Βραζιλία να έχουν από έναν μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία, ενώ η Αϊτή είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό. Έτσι, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως αν οι τυπικά γηπεδούχοι νικήσουν θα είναι και μαθηματικά στους «32», ενώ και η ισοπαλία θα ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Από την άλλη, οι Αφρικανοί ξέρουν πως η νίκη θα τους εκτοξεύσει, με την ισοπαλία επίσης να τους βολεύει, εφόσον όμως νικήσουν την Αϊτή την τελευταία αγωνιστική.

Στο στρατόπεδο της Σκωτίας υπάρχει εξαιρετικό κλίμα μετά τη νίκη στην πρεμιέρα με 1-0 κόντρα στην Αϊτή, αφού ήταν το πρώτο «τρίποντο» σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1990. Σκόρερ χρίστηκε ο ΜακΓκιν, σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι που η ομάδα του Στιβ Κλαρκ το διαχειρίστηκε καλύτερα και πλέον έχει την ευκαιρία να κλειδώσει από τη 2η αγωνιστική την πρώτη πρόκρισή της σε νοκ άουτ παιχνίδι του Μουντιάλ.

Στα θετικά για τον Κλαρκ η επιστροφή του ΜακΚένα, ο οποίος έχασε την πρεμιέρα λόγω ενοχλήσεων και εκτός απροόπτου θα φορέσει φανέλα βασικού στην τριάδα της άμυνας.

Αναλυτικά η αποστολή της Σκωτίας:

Τερματοφύλακες: Κρεγκ Γκόρντον (Χαρτς), Γκαν (Νότιγχαμ), Κέλι (Ρέιντζερς).

Αμυντικοί: ΜακΚένα (Ντινάμο Ζάγκρεμπ), Σουτάρ (Ρέιντζερς), Χίαμ (Ρέξαμ), Χέντρι (Αλ-Ιτιφάκ), Χάνλεϊ (Χιμπέρνιαν), Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), Τίρνι (Σέλτικ), Χίκι (Μπρέντφορντ), Πάτερσον (Έβερτον), Ράλτσον (Σέλτικ).

Μέσοι: Γκίλμουρ (Νάπολι), Μακ Τόμινεϊ (Νάπολι), Φέργκιουσον (Μπολόνια), ΜακΓκιν (Άστον Βίλα), Κρίστι (Μπόρνμουθ), ΜακΛιν (Νόριτς), Κέρτις (Κίλμανροκ), Μπεν Ντόακ (Μπόρνμουθ).

Επιθετικοί: Τσε Άνταμς (Τορίνο), Χιρστ (Ίπσουιτς), Σάνκλαντ (Χαρτς), Στιούαρτ (Σαουθάμπτον), Ντάικς (Μίτιλαντ).

Στην αντίπερα όχθη, το γεγονός ότι το Μαρόκο νιώθει αδικημένο με την ισοπαλία 1-1 στην πρεμιέρα κόντρα στη Βραζιλία είναι κάτι που λέει πολλά για την εξαιρετική εμφάνισή του. Το σύνολο του Μοχάμεντ Ουαμπί θα μπορούσε να πάρει ακόμα και τη νίκη (υπερτερούσε και στα xGoals με 1.26-1.37), έχοντας ως σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή τον παίκτη-αποκάλυψη Αγιούμπ Μπουαντί που είναι μόλις 18 ετών, αλλά συμπεριφέρεται στον αγωνιστικό χώρο σαν... 30χρονος με εμπειρία σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Το γκολ του Μαρόκου που προηγήθηκε κόντρα στη «σελεσάο» σημείωσε ο Σαϊμπάρι, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Αναμένεται να διατηρήσει την ίδια ενδεκάδα της πρεμιέρας και με τη Σκωτία ο Ουαμπί.

Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπόνο (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καζουί (Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανγκαουτί (Αγκφάρ).

Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλαχαντίν (PSV), Γιουσέφ Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ασράφ Χακίμι (Παρί), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Γκενκ), Τσαντί Ριάντ (Κρίσταλ Πάλας), Ναγιέφ Αγκέρ (Μαρσέιγ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Μέχελεν).

Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ), Νέιλ Ελ Αιναουί (Ρόμα), Σοφιάν Άμραμπατ (Μπέτις), Αζεντίν Ουναχί (Ζιρόνα), Μπιλάλ Ελ Κχανούς (Στουτγάρδη), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (PSV).

Επιθετικοί: Αμπντεσαμπάντ Εζαλζουλί (Μπέτις), Τσεμσντίν Ταλμπί (Σάντερλαντ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Αμαϊμουνί (Άιντραχτ).

Πιθανές ενδεκάδες:

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν - Χέντρι, Χάνλεϊ, ΜακΚένα - Ρόμπερτσον, ΜακΓκιν, Φέργκιουσον, Χϊκι - ΜακΤόμινεϊ, Ντόουκ - Άνταμς.

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαμπί): Μπόνο - Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ, Μαζράουι - Μπουαντί, Ελ Αϊναουί - Μπραχίμ Ντίας, Ουναχί, Ελ Κανούς - Σαϊμπαρί.

Διαιτητής: Ιγκρίτζ Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν)