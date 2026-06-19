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Διάλεξε κυπριακό αντίπαλο για την πρόβα τζενεράλε ο Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

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Διάλεξε κυπριακό αντίπαλο για την πρόβα τζενεράλε ο Απόλλωνας

Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού.

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του Απόλλωνα, με τη διοίκηση να ανακοινώνει σειρά φιλικών αναμετρήσεων. Ανάμεσα στα φιλικά που θα δώσει η ομάδα της Λεμεσού είναι κι αυτό με την ΑΕΚ. Tο παιχνίδι απέναντι στους κιτρινοπράσινους θα είναι και η τελευταία πρόβα πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 23 Ιουλίου.

Θυμίζουμε ότι οι κυανόλευκοι κληρώθηκαν με τον νικητή του ζευγαριού Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο).

Αναλυτικά:

«Η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 για τον Απόλλωνα είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, με την πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών και του προπονητικού επιτελείου.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία των εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου.

Η πρώτη προπόνηση της νέας αγωνιστικής περιόδου θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου στο προπονητικό κέντρο ΑΠΟΛΛΩΝ – COLUMBIA.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία από τις 2 έως τις 13 Ιουλίου. Η αποστολή της ομάδας μας θα καταλύσει στο ξενοδοχείο Bad Boekelo Resort στην πόλη Enschede, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής της θα δώσει σειρά φιλικών αναμετρήσεων.

Πρόγραμμα φιλικών αγώνων

* 04/07/2026 | Ο αντίπαλος θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο

* 07/07/2026 | Ο αντίπαλος θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο

* 11/07/2026 | Go Ahead Eagles

* 16/07/2026 | ΑΕΚ Λάρνακας (Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ)

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία της ομάδας και τους φιλικούς αγώνες, ακολουθήστε τους επίσημους λογαριασμούς του Απόλλωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

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