Ανακοίνωσε επιθετικό η Ομόνοια 29Μ

Η ανακοίνωση για την απόκτηση του Ρέντα Καρούς:

Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Reda Kharchouch.

Ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 27/08/1995 και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού επιθετικού.

Καλωσορίζουμε τον Reda στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.

We are building the team.

#2025-2026