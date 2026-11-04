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Σοκ στον ΠΑΟΚ: Ρήξη μηνίσκου ο Όσμαν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σοκ στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Τσέντι Όσμαν τραυματίστηκε και υπέστη ρήξη μηνίσκου!

Μεγάλο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Τσέντι Όσμαν υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Τούρκος φόργουορντ ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και έπειτα από εξετάσεις που υποβλήθηκε σήμερα (04/11) το πρωί, διαπιστώθηκε το πρόβλημα του τραυματισμού του.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την κατάστασή του και το διάστημα απουσίας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ο Cedi Osman υπέστη ρήξη μηνίσκου

Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Cedi Osman, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.

Σύσσωμη η ομάδα μας, βρίσκεται στο πλευρό του Cedi Osman, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».

gazzetta.gr

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