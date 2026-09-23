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Eνίσχυση με παίκτη που πέρασε από τη Serie A για την Ομόνοια 29Μ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Σλοβένος αγωνίζεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής

Νέα προσθήκη στην Ομόνοια 29ης Μαΐου με τον Ντομέν Τσερνιγκόι. Ο Σλοβένος έχει και 49 συμμετοχές στην Serie A, έχοντας παίξει σε Βενέτσια και Σαλερνιτάνα.

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Domen Crnigoj.

Ο Σλοβένος ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 18/11/1995 και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού μέσου.

Καλωσορίζουμε τον Domen στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

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