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Ομπράντοβιτς: «Nα παλέψουμε όπως με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Παρί»

ΓΗΠΕΔΟ

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Αντίστροφα μετρούν στον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα της νέας σεζόν στη Euroleague, με την Παρί, να είναι η πρώτη αντίπαλος των «πρασίνων», την Πέμπτη (24/9, 21:15), στο Telekom Center Athens.  «Nα παλέψουμε όπως με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Παρί» δήλωσε στη Media Day ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς που πάντως υπενθύμισε πως στο στάδιο της προετοιμασίας «όλοι μαζί κάναμε περίπου 10 προπονήσεις, χωρίς να υπολογίζω τους τραυματίες».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη Media Day του Παναθηναϊκού ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς:

Για το αν είναι ικανοποιημένος με την προετοιμασία: «Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν δύσκολη. Είχαμε πολλούς τραυματίες, παίκτες που αγωνίστηκαν με τις Εθνικές ομάδες, αλλά ήμασταν καλοί. Είμαι πολύ χαρούμενος για το πώς πάλεψαν στα φιλικά οι παίκτες που ήταν εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Όλοι μαζί κάναμε περίπου 10 προπονήσεις, χωρίς να υπολογίζω τους τραυματίες. Είναι για εμάς όπως και για όλες τις ομάδες της Euroleague. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν να παίζουν αγώνες από το να κάνουν προπονήσεις».

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Είναι ο μόνος τρόπος. Είναι μπάσκετ. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να παλέψουμε όπως παλέψαμε στο τελευταίο ματς με τον ΠΑΟΚ».

Για την Παρί: «Έχουμε κάνει σκάουτινγκ για την Παρί. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε δει σχεδόν όλα τα ματς της προετοιμασίας, το γαλλικό Super Cup. Έχουν νέο προπονητή, παίκτες. Τα συστήματα είναι παρόμοια με αυτά των τελευταίων δύο ετών. "Transition", τρίποντα, επιθετικά ριμπάουντ, καλή άμυνα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι»

Για τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη: «Ο Ρογκαβόπουλος προπονείται από την Δευτέρα. Και ο Μωραΐτης. Θα είναι και οι δύο διαθέσιμοι».

Για τους υπόλοιπους: «Δεν ξέρουμε ακόμη. Δεν είναι έτοιμοι να προπονηθούν με την ομάδα, χρειάζονται χρόνο, θα δούμε πόσο».

Για τη γαλλική... παροικία: «Υπάρχουν τέσσερις Γάλλοι, ο Μπάντιο μιλάει γαλλικά. Έχουμε ξεχωριστή σύνδεση. Είναι εδώ γιατί είναι καλοί παίκτες».

Για το αν βάζουν ίδια μουσική: «Είναι ερώτηση για αυτούς, γιατί εγώ δεν πηγαίνω στα αποδυτήρια». 

Για το αν είναι ξεχωριστό το πρώτο παιχνίδι λόγω της επιστροφής του: «Το πρώτο παιχνίδι της Euroleague σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό. Τα προσωπικά πράγματα δεν είναι σημαντικά. Το μυαλό μου είναι να προετοιμάσω το παιχνίδι. Η συγκέντρωσή μου είναι στο παιχνίδι».

Για τον Γιαμπουσέλε και τον Λεσόρ: «Πάντα είναι καλό να έχεις μέσα στην ομάδα άτομα που γνωρίζονται μεταξύ τους».

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EUROLEAGUE

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