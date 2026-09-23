Θέση των διαιτητών: «Πλάνο εξόντωσης του κυπριακού στοιχείου, δεν θα αποδεχθώ να έρθουν ξένοι»

Μετά την ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Διαιτητών συνεχίζονται οι αντιδράσεις από πλευράς των διαιτητών σχετικά με τα όσα ακούγονται για τις διαιτησίες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου, Χρίστος Σπανός, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM έκανε λόγο για στοχευμένο πλάνο να εξοντωθεί ο Κύπριος διαιτητής.

Για την ανακοίνωση: «Παρακολουθούμε με προβληματισμό τις τελευταίες μέρες δηλώσεις παραγόντων και ανακοινώσεις γραφείων Τύπου. Είχαμε μια συνάντηση με την ΚΟΠ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ενώ την περσινή χρονιά ελάχιστες φορές είχαμε παράπονα και προβλήματα. Φέτος αντιληφθήκαμε ότι πριν την έναρξη οι ομάδες ζητούσαν επιτακτικά την έλευση ξένων διαιτητών. Μας είπαν ότι τα πράγματα άλλαξαν. Πριν την έναρξη οι ομάδες ζητούσαν ξένους διαιτητές, είναι δυνατόν πριν την έναρξη του πρωταθλήματος αυτό. Είναι στοχοποίηση των Κύπριων διαιτητών και πλάνο εξόντωσης του κυπριακού στοιχείου. Η ΚΟΠ στηρίζει τους Κύπριους διαιτητές. Έφερε τον κ. Νταμάτο τον οποίο αφήνει να κάνει το έργο του. Τόσο ο ΣΔΚ και η ΚΟΠ θέλει να διατηρήσει το μοντέλο το περσινό. Ξεκίνησε ένα στοχευμένο πλάνο. 13 αγωνιστικές πέρσι, οι 13 έγιναν 26 και οι διαιτητές μας έβγαλαν τη σεζόν. Οι διαιτητές μας πλην της περσινής χρονιάς δεν είχαν διαιτητεύσει σημαντικά παιχνίδια. Έβγαλαν 26 αγωνιστικές πέρσι».

Γιατί θεωρούν ότι γίνεται προσπάθεια για εξόντωση των Κύπριων διαιτητών: «Δεν γνωρίζω, παίζονται άλλα σενάρια. Μέχρι τώρα 4 αγωνιστικές δεν έχουν γίνει τραγικά λάθη. Δεν γίνεται να ξεκινάμε και να θέλουν όλοι ξένοι διαιτητές. Λάθη μπορεί να γίνονται. Υπάρχει επιτροπή και ο κ. Νταμάτο για να αξιολογούν. Η ένταση και η έκφραση ορισμένων δηλώσεων είναι υπερβολική. Θέλουν να οδηγήσουν σε έναν μηδενισμό των αγωνιστικών δυνατοτήτων των διαιτητών μας. Υπάρχει μια λατρεία στους ξένους διαιτητές, όχι μόνο στους διαιτητές αλλά και στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Είδαμε παίκτη να παίζει πέντε δευτερόλεπτα και να γίνεται αλλαγή. Σε όλους τους τομείς υπάρχει το φαινόμενο της ξενομανίας. Όταν λένε ότι δεν αξίζουν οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές, προπονητές και διαιτητές είναι τραγικό. Μιλάμε για κυπριακό ποδόσφαιρο αλλά δεν είναι ουσιαστικά κυπριακό ποδόσφαιρο. Η ενασχόληση με τη διαιτησία πουλά, τις πλείστες των περιπτώσεων το εξιλαστήριο θύμα είναι ο διαιτητής για αυτό και οι ομάδες στρέφουν την προσοχή εκεί».

Για το θέμα στο ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ: «Από την ΚΟΠ δεν είχαμε οποιαδήποτε ενημέρωση. Δεν είχαμε ενημέρωση πέραν της ανακοίνωσης που είδαμε όλοι. Αν έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις θα δούμε το πόρισμα. Δεν μπορώ να απαντήσω για οτιδήποτε δεν είμαι ενήμερος. Ο ρόλος μου δεν είναι να πιάνω τον κάθε διαιτητή και να αντλώ πληροφορίες. Ο ρόλος μας είναι θεσμικός, δεν έχουμε λάβει ενημέρωση. Σε κάποια σημαντικά ζητήματα όπως είπαμε στην ΚΟΠ πρέπει να μας ενημερώνουν».

Για τους διαιτητές και αν αναρωτιούνται οι ίδιοι αν δίνουν αφορμές: «Η προσωπική μας άποψη είναι ότι υπάρχει ταλέντο. Ο διαιτητής όμως χρειάζεται εμπιστοσύνη. Πολλές φορές η πίεση είναι τεράστια. Θεωρώ ότι έχουν την προσωπικότητα και το ταλέντο, χρειάζονται τις συνθήκες να μπορέσουν να δουλέψουν. Βγήκαν πάνω κάποιοι διαιτητές. Όταν τους είδαμε πρώτη φορά στην Α’ κατηγορία ξαφνικά δεν θέλουμε να τους δούμε. Είναι προσωποφαγία, χρειάζονται χρόνο. Έχουμε απαιτήσεις από το τμήμα διαιτησίας να κρίνει και να εξελίξει τους διαιτητές».

Για ξένους στο VAR: «Στο παρόν στάδιο, έχουμε ζητήσει συνάντηση από την ΚΟΠ πριν επανέναρξη για να δούμε τις προθέσεις τους. Δεν μπορείς να συρρικνώνεις τους διαιτητές και να μην τους θέλουμε στο ανώτερο πρωτάθλημα της Κύπρου. Είναι δύσκολος ο ρόλος τους. Αν είναι να μπαίνω σε θεσμικούς διαλόγους και πλαίσια, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Αν δεν απομακρύνουμε την προκατάληψη, οι διαιτητές μας δεν μπορούν να δώσουν το καλύτερο δυνατό αν δεν έχουν την στήριξη. Ξέρετε τι σημαίνει για μια οικογένεια να βλέπει τον πατέρα του συνέχεια στα σάιτ. Ας φέρουμε ξένους να κλείσουμε το μαγαζί».

Για τη συνάντηση με την ΚΟΠ: «Αν μας πουν ότι θα έρθουν ξένοι, δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Θεωρώ ότι τα παράπονα είναι υπερβολικά. Ήταν ένα στοχευμένο πρόγραμμα να γίνει αυτό το πράγμα. Αν δεν στηριχτεί η διαιτησία, θα δυσκολευτούμε. Εναπόκειται από τη συμπεριφορά όλων, χρειάζονται στήριξη και από τα σωματεία και τον κόσμο, τους δημοσιογράφους».