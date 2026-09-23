Τα τέσσερα από τα επτά υψηλότερα συμβόλαια της σεζόν 2026-27 σε παίκτες του Παναθηναϊκού

Μία ημέρα πριν το εναρκτήριο τζάμπολ της σεζόν 2026-27 στη Euroleague, η "Μundo Deportivo" ανέλυσε τα ποσά των συμβολαίων των πλέον ακριβοπληρωμένων παικτών στη διοργάνωση βγάζοντας το πόρισμα πως φέτος σημειώνεται σημαντική αύξηση στους μισθούς των πρωταγωνιστών.

Η αύξηση αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα της διοργάνωσης και την εφαρμογή του ανώτατου ορίου μισθών. «Ο υψηλότερος ετήσιος μισθός στην Euroleague έχει αυξηθεί κατά σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρώ σε δύο χρόνια,» συμπεραίνει η "Mundo Deportivo".

Οι τέσσερις από τους επτά παίκτες με τα μεγαλύτερα συμβόλαιο της φετινής σεζόν στη Euroleague ανήκουν στον Παναθηναϊκό (Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέιν Φρανσίσκο), ενώ οι πέντε από τους πρώτους επτά αγωνίζονται σε ελληνική ομάδα, αφού το 5ο υψηλότερο συμβόλαιο έχει ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς της Χάποελ Τελ Αβίβ κατατάσσεται ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στη Euroleague για τη σεζόν 2026-27, με εκτιμώμενο καθαρό ετήσιο μισθό 5,6 εκατομμύρια ευρώ. Μια πρόσφατη έρευνα του BasketNews τον τοποθετεί στην κορυφή της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ξεπερνώντας τα καθαρά κέρδη ενός παίκτη του NBA με τον μέσο μισθό του πρωταθλήματος, μετά τη μετατροπή σε συγκρίσιμα στοιχεία μετά φόρων.

Το συμβόλαιο του Μίτσιτς με την Χάποελ Τελ Αβίβ, που υπογράφηκε το 2025, ορίζει βασικό μισθό 5,6 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που θα μπορούσε να αυξηθεί μέσω μπόνους απόδοσης, προσθέτοντας αξία στο συμβόλαιό του. Ο Σέρβος πόιντ γκαρντ διανύει τη δεύτερη σεζόν του τριετούς συμβολαίου του με τη Χάποελ, το οποίο έχει διάρκεια έως το 2028.

Η "Μundo Deportivo" παρατηρεί πως «η αύξηση των μισθών στη Euroleague είναι αξιοσημείωτη. Πριν από δύο χρόνια, μόνο τρεις παίκτες κέρδιζαν περισσότερα από τρία εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως. Αυτή τη στιγμή, σχεδόν δέκα έχουν ξεπεράσει αυτό το νούμερο και αρκετοί ακόμη έχουν αποδοχές πολύ κοντά στα τρία εκατομμύρια ευρώ. Ο υψηλότερος ετήσιος μισθός στην Euroleague έχει αυξηθεί κατά σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρώ σε δύο χρόνια.

Ο μέσος εκτιμώμενος μισθός στο NBA για το 2026-27 είναι περίπου έξι εκατομμύρια δολάρια (5,2 εκατομμύρια ευρώ), ενώ ο μέσος όρος υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια δολάρια (10,4 εκατομμύρια ευρώ). Σε αντίθεση με την Euroleague, τα συμβόλαια του NBA αναφέρονται ως ακαθάριστα στοιχεία προ φόρων. Ένας παίκτης του NBA μπορεί να... βάλει στην τσέπη το μισό του δηλωμένου μισθού του μετά από φόρους και κρατήσεις. Τα καθαρά κέρδη των δέκα κορυφαίων παικτών της Euroleague είναι συγκρίσιμα με αυτά ενός παίκτη με μέσο μισθό στο NBA και ο Μίτσιτς, μαζί με άλλους Ευρωπαίους «αστέρες», πλησιάζουν το καθαρό εισόδημα του μέσου μισθού του NBA.

Η "Mundo Deportivo" επισημαίνει: «Αυτή η ιλιγγιώδης αύξηση του μισθολογικού κόστους συμπίπτει απόλυτα με τη σταδιακή εφαρμογή των νέων κανονισμών Financial Fair Play της Euroleague, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να επιβάλλουν ένα ανώτατο όριο δαπανών στους συλλόγους. Εμπνευσμένο από μοντέλα ελέγχου του προϋπολογισμού, το πλαίσιο θεσπίζει ανώτατα όρια μισθοδοσίας (SCAs) που συνδέονται με το μέσο συλλογικό εισόδημα των συμμετεχουσών ομάδων, επιδιώκοντας να περιορίσει τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό μισθοδοσίας. Ωστόσο, το μέτρο έχει προκαλέσει συζήτηση μεταξύ των στελεχών: ενώ οι σύλλογοι μεσαίου προϋπολογισμού θεωρούν αυτό το ανώτατο όριο απαραίτητο για την αποτροπή της κατάρρευσης του "οικοσυστήματος", οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί απειλούν την ικανότητά τους να διατηρήσουν τα ταλέντα στις τάξεις τους ενόψει της οικονομικής πίεσης από το NBA και τους αναδυόμενους νέους παίκτες».

H "Mund Deportivo" καταλήγει: «Πέρα από τη ρυθμιστική συζήτηση, το πραγματικό ελάττωμα του μοντέλου έγκειται στην δομική έλλειψη κερδοφορίας της διοργάνωσης. Παρά το γεγονός ότι οι μισθοί των αστέρων φτάνουν σε ιστορικά υψηλά, η Euroleague συνεχίζει να υφίσταται σοβαρό εμπορικό έλλειμμα σε σύγκριση με τα μεγάλα παγκόσμια πρωταθλήματα, με τα έσοδα από τα δικαιώματα μετάδοσης και τις χορηγίες να μην αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό με το κόστος. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες συνεχίζουν να λειτουργούν με ζημία, βασιζόμενοι στην υποστήριξη των ιδιοκτητών ή στις επιδοτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην περίπτωση των πολυαθλητικών συλλόγων».

Τα δέκα υψηλότερα συμβόλαια στη Euroleague για τη σεζόν 2026-27 έχουν ως εξής:

1. ΒΑΣΙΛΙΕ ΜΙΤΣΙΤΣ: 5.600.000 ευρώ (Χάποελ Τελ Αβίβ)

2. ΝΑΙΤΖΕΛ ΧΕΙΖ-ΝΤΕΙΒΙΣ: 5.000.000 ευρώ (Παναθηναϊκός)

3. ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ: 4.500.000 ευρώ (Παναθηναϊκός)

4. ΓΚΕΡΣΟΝ ΓΙΑΜΠΟΥΣΕΛΕ 4.000.000 ευρώ (Παναθηναϊκός)

5. ΣΑΣΑ ΒΕΖΕΝΚΟΦ: 3.700.000 ευρώ (Ολυμπιακός)

6. ΕΛΑΙΤΖΑ ΜΠΡΑΙΑΝΤ: Ανάμεσα σε 3.000.000 και 4.300.000 ευρώ (Χάποελ Τελ Αβίβ)

7. ΣΙΛΒΕΙΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ: 3.000.000 ευρώ (Παναθηναϊκός)

8. ΕΜΦΙΟΝΤΟΥ ΚΑΜΠΕΝΓΚΕΛΕ: 3.000.000 ευρώ (Ντουμπάι)

9. ΕΝΤΙ ΤΑΒΑΡΕΣ: 3.000.000 ευρώ (Ρεάλ Μαδρίτης)

10. ΜΑΙΚ ΤΖΕΙΜΣ: 2.900.000 ευρώ (Αναντολού Εφές)