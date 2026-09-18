Νίκη με την… ψυχή στο στόμα για την ΑΕΚ

Επέστρεψε στις νίκες με άγχος!

Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της Ομόνοιας 29Μ στην Περιστερώνα για την 4η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι που δυσκόλεψε το σύνολο του Σέγιες από το… ξεκίνημα! Η ομάδα της Λάρνακας τα βρήκε μπαστούνια στο εκτός έδρας ματς, δέχθηκε την ισοφάριση και στο δεύτερο 45λεπτο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ έχει εννέα βαθμούς, ενώ η Ομόνοια 29Μ έμεινε στους 5 και δέχθηκε την πρώτη ήττα στη σεζόν!

Όσον αφορά στο παιχνίδι, το σύνολο του Σεγιές μπήκε φουριόζο στο παιχνίδι και σχετικά νωρίς (23’) βρήκε το γκολ με τον Αντερέγκεν. Γρήγορα όμως, οι γηπεδούχοι ανέβηκαν, κέρδισαν μέτρα και πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, ισοφάρισαν με τον Τίρνι. Στο δεύτερο 45λεπτο, η Ομόνοια 29Μ έμοιαζε πιο συγκεντρωμένη στη διατήρηση του σκορ ώστε να σώσει τον βαθμό, όμως στο 84’ δέχθηκε το γκολ από τον Μπάγιτς. Η ΑΕΚ έδειξε πως το ήθελε περισσότερο και εν τέλει πήρε το αγχωτικό τρίποντο. Βέβαια, οι γηπεδούχοι κρατούν άλλη μια θαρραλέα εμφάνιση.

Στη συνέχεια (5η) η οι πράσινοι θα αναμετρηθούν στη Λεμεσό με την ΑΕΛ (11/10), ενώ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Ομόνοια Αρ. (12/10). Υπενθυμίζουμε πως μέχρι τότε, ακολουθεί διακοπή λόγω εθνικών υποχρεώσεων.

Η εξέλιξη του αγώνα...

90'+6 Τέλος του αγώνα.

84' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Μπάγιτς με εντυπωσιακό πλασέ έδωσε ξανά προβάδισμα στην ΑΕΚ.

67' Nέα απόκρουση του Ουζόχο σε τετ-α-τετ με τον Μπάγιτς.

63' Ακυρώθηκε γκολ της Ομόνοιας 29Μ για χέρι του σκόρερ.

61' Δοκάρι για την ΑΕΚ σε γυριστό σουτ του Μπάγιτς!

55' Ο Τεχράνυ έδειξε κόκκινη στον Πορτάλες, όμως μετά από παρέμβαση του VAR, διόρθωσε το λάθος του και η κόκκινη έγινε κίτρινη.

46' Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45'+2 Τέλος πρώτου μέρους.

41' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια 29Μ! Μετά από κλέψιμο του Ζαχαρίου, γύρισε στον Τίρνι ο οποίος με πλασέ-κεραυνό, ισοφάρισε σε 1-1.

37' Φαλτσαριστό πλασέ του Τσακόν, μάζεψε δύσκολα ο κίπερ της Ομόνοιας 29Μ.

29' Ξανά τετ-α-τετ ο Αντερέγκεν, αυτή τη φορά ο Ουζόχο απέκρουσε αποτελεσματικά.

23' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Αντερέγκεν τετ-α-τετ με τον Ουζόχο, ευστόχησε για το 0-1!

14' Νέα απειλή για την ΑΕΚ. Μακρινό σουτ του Μοράις, απέκρουσε σταθερά ο Ιταλός κίπερ.

13' Τεράστια διπλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Παλεάρι απέκρουσε εντυπωσιακά στη γραμμή το σουτ ενώ ο Βαν Ντερ Χορν έδιωξε με το κεφάλι στη συνέχεια.

5' Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Απέκρουσε ο Ουζόχο σε σουτ του Αντερέγκεν.

1' Έναρξη του αγώνα.

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ: Ουζόχο, Αριστοτέλους (80′ Παντελή), Χαντάκιας, Πορτάλες, Σένιτς, Ανδρέου, Φιακάς, Παττίχης (80′ Τσουκαλάς), Τίρνεϊ, Μοράις (80′ Ντος Σάντος), Ζαχαρίου (64′ Νουακάλι).

ΑΕΚ: Παλεάρι, Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Φαν ντε Χορν (76′ Άδωνη), Πηλέας (69′ Ρέπας), Κόλερ, Λέντες, Λαγιούνι (58′ Ιβάνοβιτς), Τσακόν (69′ Ολιβάν), Μράμπτι, Αντερεγκέν (58′ Μπάγιτς).

ΣΚΟΡΕΡ: 41' Τίρνι / 23' Αντερέγκεν, 84' Μπάγιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 25' Παττίχης, 55' Πορτάλες, 65' Χαντάκιας, 74' Τίρνι / 82' Ιβάνοβιτς

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Σωκράτους Κυριάκος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης