Η απαίτηση της ΑΕΛ από την Επιτροπή Διαιτησίας και η ημερομηνία της έφεσης για Καφού

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ ενημερώνει για το αίτημά της για να της κοινοποιηθεί το πόρισμα σχετικά με την σχετικά με την παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία VAR κατά τον αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ, ενώ επιπλέον ενημερώνει ότι η εκδίκασή της έφεσης της για τον Καφού θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία AEL FC LTD, στο πλαίσιο της δέσμευσης της για υπεύθυνη και πλήρη ενημέρωση του φίλαθλου κοινού, ενημερώνει ότι απέστειλε επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ για την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος που αφορά τις καταγγελίες της ΑΕΛ σχετικά με την παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία VAR κατά τον αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ, ημερομηνίας 06/09/2026.

Ως άμεσα εμπλεκόμενο μέρος στην υπόθεση, θεωρούμε αυτονόητο και επιβεβλημένο να έχουμε πλήρη γνώση των ευρημάτων, των συμπερασμάτων και των αποφάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο σχετικό πόρισμα.

Παράλληλα, η ΑΕΛ ενημερώθηκε από την ΚΟΠ ότι η Έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αναφορικά με την τιμωρία του ποδοσφαιριστή μας Carlos Miguel Ribeiro Dias (Cafu) θα εξεταστεί στις 05 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 16:00.

Η ΑΕΛ θα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για κάθε περαιτέρω ενέργεια, εξέλιξη και απόφαση που αφορά τις εν λόγω υποθέσεις, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών».