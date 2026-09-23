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«Άδικο να βρίσκονται από την 1η αγωνιστική με το μαχαίρι στον λαιμό»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αναφορά από πλευράς επίσημης Ανόρθωσης για την κριτική προς προπονητή και ποδοσφαιριστές

Την άποψη ότι δεν πρέπει να κρίνονται προπονητής και παίκτες από τόσο νωρίς εξέφρασε στις ραδιοφωνικές του δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM) ο εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Χαράλαμπος Παρπεττάς.

Η σχετική τοποθέτησή του:

«Είναι τουλάχιστον παράλογο, από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές, να δημιουργείται συνεχώς συζήτηση γύρω από τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές μιας ομάδας που όλοι γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες ξεκίνησε τη φετινή χρονιά.

Η Ανόρθωσις δεν είχε τη δυνατότητα να ενισχυθεί μεταγραφικά. Κλήθηκε να ξεκινήσει τη σεζόν κουβαλώντας τις συνέπειες μιας εξαιρετικά δύσκολης προηγούμενης περιόδου και μιας οικονομικής κατάστασης που έθετε σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια την επιβίωση του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που παρέλαβε και κλήθηκε να διαχειριστεί η νέα Διοίκηση.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είναι άδικο να βρίσκεται από την πρώτη αγωνιστική ένα «μαχαίρι στον λαιμό» του προπονητή και των ποδοσφαιριστών. Ιδιαίτερα όταν η ομάδα, παρά τις αδυναμίες και τα αποτελέσματα που ασφαλώς δεν μας ικανοποιούν, έχει παρουσιάσει σε σημαντικά διαστήματα αγωνιστική βελτίωση και στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να κτίσει.

Την ίδια στιγμή, βλέπουμε άλλες ομάδες να βρίσκονται βαθμολογικά περίπου στην ίδια θέση, έχοντας σημαντικά μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και τη δυνατότητα ουσιαστικής μεταγραφικής ενίσχυσης, χωρίς να δημιουργείται γύρω τους αντίστοιχο κλίμα αμφισβήτησης και αποσταθεροποίησης.

Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Δεν χρειάζεται κάθε εβδομάδα ο μηδενισμός και η αμφισβήτηση των πάντων. Χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα και λιγότερη επιπολαιότητα. Οι συνεχείς, βιαστικές κρίσεις και η δημιουργία ζητημάτων εκεί όπου δεν υπάρχουν, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να προκαλούν επιπρόσθετα προβλήματα σε μια ήδη δύσκολη προσπάθεια.

Η Διοίκηση γνωρίζει πολύ καλά πού βρίσκεται η ομάδα, ποιες είναι οι αδυναμίες της και τι πρέπει να διορθωθεί. Αναλάβαμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και εργαζόμαστε καθημερινά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, να εξυγιάνουμε τον Σύλλογο και να δημιουργήσουμε ξανά τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ανόρθωση.

Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας δεν είναι εύκολος. Δεν πρόκειται όμως να παρεκκλίνουμε από το πλάνο μας ούτε να επιτρέψουμε σε κανέναν να δημιουργήσει συνθήκες εσωστρέφειας και αποσταθεροποίησης.

Καλούμε τον μεγάλο κόσμο της Ανόρθωσης σε συστράτευση».

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