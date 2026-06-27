Επέστρεψε στην Ομόνοια 29Μ ο Σωτηρίου
ΓΗΠΕΔΟ
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Μεταγραφή για τους πράσινους οι οποίοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μόδεστου Σωτηρίου
Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μόδεστο Σωτηρίου. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 24/03/1993 και αγωνίζεται ως αριστερός αμυντικός. Αποτέλεσε μέλος της ομάδας μας στην ιστορική πρώτη άνοδο της από την Β’ Κατηγορία στην Α’ το 23-24 και ξεχώρισε για το ταλέντο, το πάθος και τον χαρακτήρα του. Καλωσορίζουμε τον Μόδεστο πίσω στη μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος