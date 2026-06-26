Ξανά στην Ομόνοια 29Μ ο Φακούντο Γκαρσία

Μετά την επιστροφή της Ομόνοιας 29ης Μαΐου στην Α’ κατηγορία, στην ομάδα της Λευκωσίας επιστρέφει και ο Φακούντο Γκαρσία.

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Facundo Garcia.

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 16/12/1999 και αγωνίζεται στο κέντρο. Αποτέλεσε μέλος της ομάδας μας στην 1η παρουσία της στην Α’ Κατηγορία και ξεχώρισε για το ταλέντο και το πάθος του.

Καλωσορίζουμε τον Facundo πίσω στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.