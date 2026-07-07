«Πράσινος» ο Χαντάκιας!

Ανακοίνωση από την Ομόνοια 29ης Μαΐου για τη σύναψη συνεργασίας με τον Δημήτρη Χαντάκια. Αναλυτικά:

«Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Χαντάκια. Ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 04/01/1995 και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος».