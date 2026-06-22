Κράτησε την εμπειρία του Τσουκαλά!

Ένα πολύτιμο γρανάζι κρατά στο οπλοστάσιό της η Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο λόγος για τον Σταύρο Τσουκαλά ο οποίος συμφώνησε για ανανέωση του συμβολαίου του με τη νεοφώτιστη ομάδα. Ο 38χρονος Ελλαδίτης αμυντικός χαφ είχε πάει στους πράσινους τον Ιανουάριο του 2026 και κατέγραψε 12 συμμετοχές, πετυχαίνοντας τέσσερα καθοριστικά γκολ.

Όσον αφορά τις προσθήκες, μέχρι στιγμής αποκτήθηκαν οι ακραίοι επιθετικοί Παναγιώτης Ζαχαρίου και Μάριος Αντωνίου και ο επιθετικός από τη Μαλαισία Φέργκους Τίρνεϊ.