Στην Αστυνομία το θέμα Κουλιμπαλί

Περαιτέρω εξελίξεις προμηνύονται στην καταγγελία που έκανε δημόσια ο Σενού Κουλιμπαλί για ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, έχει υπάρξει επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για το θέμα και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίας διερεύνησης του θέματος.

Θυμίζουμε ότι ο Κουλιμπαλί είχε δημοσιεύσει την προσβλητική αναφορά από συγκεκριμένο πρόσωπο σε ανάρτησή του στο Instagram (δείτε ΕΔΩ).