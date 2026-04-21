Πρωταθλήτρια στο «Αλφαμέγα»; (Τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Απόλλωνα)

Πρωταθλήτρια στο «Αλφαμέγα»; (Τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Απόλλωνα)

Η προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα για την 5η αγωνιστική των Πλέι Οφ

Θυμίζουμε πως οι πράσινοι κατακτούν μαθηματικά το πρωτάθλημα σε περίπτωση που η ΑΕΚ έχει απώλειες με τον Άρη και αυτοί πάρουν το διπλό κόντρα στον Απόλλωνα. 

Η Ομόνοια με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως θα έχει στην διάθεσή της 800 εισιτήρια για το ντέρμπι. 

Αναλυτικά:

Από την Τρίτη, 21 Απριλίου, στις 14:00, διατίθενται τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Απόλλωνα Λεμεσού, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 26 Απριλίου, στις 19:00, στο στάδιο «Αλφαμέγα», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Β’ φάσης του πρωταθλήματος.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 800 εισιτήρια για την Βόρεια κερκίδα.

Διάθεση εισιτήριων

Τρίτη (21/04)

Το 55% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών από την προσέλευση στους εντός έδρας αγώνες.

Τετάρτη (22/04)

Το 15% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη της σεζόν 2025-26.

Το 15% των εισιτηρίων με βάση την κατάταξη βαθμών που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο ένα μήνα.

Το 15% των εισιτηρίων σε κατόχους Privilege card και Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από κλήρωση.

Πέμπτη με Σάββατο (23/04 – 25/04)

Αν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια θα δοθούν στους αμέσως επόμενους στην κατάταξη με βάση τα πιο πάνω κριτήρια.

Όσοι κάτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο θα λάβουν μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν καταχωρημένο στο σύστημα των εισιτηρίων. Παρακαλούμε όπως στα σημεία πώλησης εισιτηρίων προσέρχονται μόνο οι φίλαθλοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν οριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα

Κανονικό: €15

Μαθητικό: €10

Παιδικό: €5

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων και το ωράριο λειτουργίας

Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Τρίτη, Πέμπτη 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο 09:00 –14:00

Παρασκευή 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

Green Boutique Λεμεσού

Τρίτη, με Πέμπτη 15:00 – 19:00

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Τρίτη από τις 14:00 μέχρι το Σάββατο ημέρα αγώνα στις 14:00

Τρόποι πληρωμής

Green Boutique Νήσου: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

