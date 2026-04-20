ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρέμβαση από την Ομόνοια: «Ή αυτεπάγγελτη έρευνα ή καταγγελία για νεοναζιστικές συμπεριφορές»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωση από την Ομόνοια.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομόνοια σε σχέση με ρατσιστικές και νεοναζιστικές συμπεριφορές σε βάρος ποδοσφαιριστών και φιλάθλων της. Θυμίζουμε ότι χθες ο Σενού Κουλιμπαλί κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αναλυτικά:

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ - αν οι Αστυνομικές Αρχές δεν ξεκινήσουν αυτεπάγγελτα έρευνα όπως οφείλουν βάσει της Νομοθεσίας να πράξουν - θα καταγγείλει απρόκλητες ρατσιστικές και νεοναζιστικές συμπεριφορές σε βάρος ποδοσφαιριστών και φιλάθλων μας.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ θα προστατεύσει με κάθε τρόπο τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο της από τέτοιες συμπεριφορές. Επιπλέον, όπως εμείς δεν ανεχόμαστε, ούτε και η ίδια η κοινωνία μας θα πρέπει να ανέχεται συμπεριφορές που εξυμνούν τον ναζισμό, ενώ και οι ομάδες οφείλουν να απομονώσουν - απομακρύνουν από τα στάδια άτομα που συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο».

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

