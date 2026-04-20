Παρέμβαση από την Ομόνοια: «Ή αυτεπάγγελτη έρευνα ή καταγγελία για νεοναζιστικές συμπεριφορές»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομόνοια σε σχέση με ρατσιστικές και νεοναζιστικές συμπεριφορές σε βάρος ποδοσφαιριστών και φιλάθλων της. Θυμίζουμε ότι χθες ο Σενού Κουλιμπαλί κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αναλυτικά:

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ - αν οι Αστυνομικές Αρχές δεν ξεκινήσουν αυτεπάγγελτα έρευνα όπως οφείλουν βάσει της Νομοθεσίας να πράξουν - θα καταγγείλει απρόκλητες ρατσιστικές και νεοναζιστικές συμπεριφορές σε βάρος ποδοσφαιριστών και φιλάθλων μας.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ θα προστατεύσει με κάθε τρόπο τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο της από τέτοιες συμπεριφορές. Επιπλέον, όπως εμείς δεν ανεχόμαστε, ούτε και η ίδια η κοινωνία μας θα πρέπει να ανέχεται συμπεριφορές που εξυμνούν τον ναζισμό, ενώ και οι ομάδες οφείλουν να απομονώσουν - απομακρύνουν από τα στάδια άτομα που συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο».