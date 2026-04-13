Ποιοι πάνε και ποιοι δεν πάνε στην Αρένα

Oλοκληρώθηκε η προετοιμασίας της Ομόνοια για τον εκτός έδρας αγώνα (14/04, 19:00), απέναντι στην ΑΕΚ, για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος, που κρίνεται ως σημαντικός για την έκβαση του φετινού πρωταθλήματος.

Στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ δεν βρίσκονται οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα, ενώ δεν πρόλαβε ο Ουζόχο.

Η αποστολή αποτελείται από τους Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου.