Μπεργκ: «Δεν είναι κομβικό, έχουμε άλλα επτά παιχνίδια μετά την ΑΕΚ»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όσα δήλωσε ο Νορβηγός τεχνικός

Δηλώσεις στο κανάλι της Ομόνοιας παραχώρησε ο Χένινγκ Μπεργκ. Ο προπονητής των πρασίνων αναφέρθηκε στην αυριανή (14/04) μάχη με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει τη μάχη του πρωταθλήματος αλλά και το πλεονέκτημα της ομάδας του (+8).

Αν είναι κομβικό το παιχνίδι: «Όχι. Είναι τρεις βαθμοί για τους οποίους θα παλέψουμε. Η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα. Έκαναν γενικά μία καλή σεζόν. Τα πήγαν πραγματικά πολύ καλά στην Ευρώπη, δέχθηκαν τα λιγότερα γκολ στο League Phase του Conference League, από όλες τις ομάδες και δεν είναι πολύ μακριά από εμάς στο πρωτάθλημα.Σίγουρα είναι κι αυτοί σε καλή θέση, είναι καλή ομάδα με καλούς παίκτες και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

Θα έχουμε άλλα επτά παιχνίδια μετά την ΑΕΚ, οπότε σίγουρα εστιάζουμε μόνο πάνω στο επόμενο μας παιχνίδι που είναι αυτό με την ΑΕΚ και θέλουμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Τα κλειδιά που θα καθορίσουν την τύχη του: «Τα ίδια με κάθε φορά. Πρέπει να είμαστε καλοί αμυντικά, πρέπει να χειριστούμε καλά τη μπάλα, τους θεωρώ κι αυτούς έμπειρη ομάδα με καλούς παίκτες και σίγορυα θα πρέπει να αποδώσουμε κοντά στο καλύτερο επίπεδο για να τα καταφέρουμε».

Αν λέει κάτι το γεγονός ότι η Ομόνοια είναι αήττητη φέτος απέναντι στην ΑΕΚ: «Όχι και τόσα πολλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι με τα αποτελέσματα που πήραμε προηγούμενως μέσα στη σεζόν απέναντι τους, όμως αυτό είναι ένα άλλο παιχνίδι. Έχουν άλλο προπονητή τώρα, έχουν και κάποιους νέους ποδοσφαιριστές, έχουν κάποιους παίκτες εκτός κι εμείς έχουμε κάποιους εκτός και κάποιους που επιστρέφουν στην ομάδα, οπότε οι συνθήκες αλλάζουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και κανένα παιχνίδι δεν είναι ποτέ το ίδιο».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

