Όπως τον Μάιο του 2021…

Οι πράσινοι απολαμβάνουν αυτές τις μέρες προκειμένου να ξεκουραστούν ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος στην οποία τους περιμένει άλλο ένα σημαντικό παιχνίδι.

Η Ομόνοια πάει στην «Αρένα» για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ, έχοντας ως στόχο την νίκη η οποία θα την φέρει ακόμα πιο κοντά στον μεγάλο της στόχο

Η αλήθεια είναι πως το ματς με την ΑΕΚ «ξυπνά» μνήμες από την τελευταία φορά που η Ομόνοια πήρε τον τίτλο. Τότε, το 2021, ήταν σε εκείνο το γήπεδο όπου οι πράσινοι κέρδισαν με 1-0 και κατέκτησαν το πρωτάθλημα!

Μπορεί τώρα, το 2026, να μην υπάρχει ακόμα συνδυασμός που να δίνει το πρωτάθλημα στην ομάδα του Μπεργκ, παρόλα αυτά δεν υπάρχει αμφιβολία πως με διπλό το τριφύλλι, κάνει άλλο ένα τεράστιο βήμα.

