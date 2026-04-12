Όσοι ξέφυγαν του Σεμέδο

Ο 31χρονος ακραίος επιθετικός, οδηγεί το τριφύλλι προς τον μεγάλο του στόχο, την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο σκοράρισμα ενόψει της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος.

Σε προσωπικό επίπεδο πάντως, παρατηρούμε πως υπάρχουν ομάδες τις οποίες η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει στην συνέχεια των πλέι οφ και που ο Σεμέδο δεν έχει ακόμα «πληγώσει.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής των πρασίνων, βρήκε δίκτυα κόντρα σε 8 ομάδες από τις 13. Στις υπόλοιπες πέντε δεν τα κατάφερε.

Ο Σεμέδο σκόραρε τουλάχιστον μία φορά φέτος κόντρα σε:

Εθνικό, Ακρίτα, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Πάφο, Ολυμπιακό, Άρη και ΕΝΠ.

Και δεν σκόραρε κόντρα σε ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, Ομόνοια Αρ. και ΕΝΥ.

