Όσοι ξέφυγαν του Σεμέδο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γουίλι Σεμέδο κάνει φοβερή σεζόν φέτος με την φανέλα της Ομόνοιας φτάνοντας τα 17 γκολ στο πρωτάθλημα, 22 σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 31χρονος ακραίος επιθετικός, οδηγεί το τριφύλλι προς τον μεγάλο του στόχο, την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο σκοράρισμα ενόψει της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος.

Σε προσωπικό επίπεδο πάντως, παρατηρούμε πως υπάρχουν ομάδες τις οποίες η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει στην συνέχεια των πλέι οφ και που ο Σεμέδο δεν έχει ακόμα «πληγώσει.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής των πρασίνων, βρήκε δίκτυα κόντρα σε 8 ομάδες από τις 13. Στις υπόλοιπες πέντε δεν τα κατάφερε.

Ο Σεμέδο σκόραρε τουλάχιστον μία φορά φέτος κόντρα σε:

Εθνικό, Ακρίτα, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Πάφο, Ολυμπιακό, Άρη και ΕΝΠ.

Και δεν σκόραρε κόντρα σε ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, Ομόνοια Αρ. και ΕΝΥ.

ψαλ.

 

Κατηγορίες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άρης Betsson: Μπήκε στις προπονήσεις ο Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος και επίσημα από την Dubai BC ο Γκόλεματς

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ισοπέδωσε την Τσέλσι και πάει για απίστευτη ανατροπή τίτλου η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαββίδης: «Μακάρι αυτές οι ημέρες να βοηθήσουν για να μεγαλώσει μια σπίθα καλοσύνης στην καρδιά όλων μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ήττα με τριάρα πριν την ΑΕΚ για την Ράγιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Πέρεθ «ζυμώνει» τη μεγάλη επιστροφή του Τόνι Κρόος στη Ρεάλ Μαδρίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανάσα σωτηρίας για Κολωνία κόντρα στη Βέρντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόταση για να γίνει συμπαίκτης του Μέσι ο Καζεμίρο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσοι ξέφυγαν του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μια... γάτα διέκοψε το Εστρέλα ντε Αμαντόρα-Σπόρτινγκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Sinner εκθρόνισε τον Alcaraz και πήρε ξανά το Νο.1

Τένις

|

Category image

Δεν ξυπνάει από τον εφιάλτη: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Τότεναμ μέχρι το τέλος της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Φόρεστ χαμογελά για τον βαθμό της και το… πάθημα της Τότεναμ, ανατροπή με Ματετά για την Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν έφευγε ο κόσμος της Λίβερπουλ μέχρι Ρόμπερτσον και Σαλάχ να μπουν στα αποδυτήρια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρόμπερτσον αποκάλυψε γιατί φεύγει από τη Λίβερπουλ: «Ένας είναι ο βασικός λόγος και τα είπαμε ειλικρινά…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη