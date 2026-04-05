Το πάθημα έγινε μάθημα και το 22ο… πλησιάζει

Κανένα περιθώριο δεν άφησε στην Πάφο FC η Ομόνοια το βράδυ του Σαββάτου (04/04). Οι πράσινοι σκόραραν σε εννέα λεπτά δύο γκολ με τους συνήθεις ύποπτους Σεμέδο-Μαέ, και διατήρησαν αποστάσεις ασφαλείας. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ φαίνεται πως… έπαθε και έμαθε από την πρώτη αγωνιστική των play off, όπου έμεινε με τον βαθμό (2-2), ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0.

Οι πράσινοι δεν μπήκαν με το δεξί στην τελευταία φάση του πρωταθλήματος, ωστόσο έδειξαν αμέσως αντίδραση. Όπως και στο παιχνίδι με τον Άρη, έτσι και στο ψεσινό με τους γαλάζιους, το «τριφύλλι» προηγήθηκε νωρίς (μέχρι το 20’ ήταν 2-0) και το έργο της ήταν σαφώς πιο εύκολο απ’ εκείνο το σημείο κι έπειτα.

Η… διαφορά της Ομόνοιας με το προηγούμενο ντέρμπι, είναι πως δεν έχασε τη συγκέντρωση της, διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ της αποτέλεσμα και δεν κινδύνεψε σχεδόν καθόλου. Δεν έδωσε δικαιώματα και παρά το γεγονός πως έδωσε χώρο στην Πάφο FC στο δεύτερο μέρος, έκλεισε τους χώρους ώστε να μείνει… ασφαλής ο Κυριακίδης.

Ο κίπερ των πρασίνων κλήθηκε σε μια κρίσιμη περίοδο να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του και τα πήγε αρκετά καλά. Όσες φορές χρειάστηκε, οι επεμβάσεις του ήταν σταθερές και αυτό πιστώνεται τόσο στον ίδιο όσο και στους υπόλοιπους που τον στήριξαν. Ψυχολογικά και αγωνιστικά.

Απ’ εκεί και πέρα, τα λόγια είναι… περιττά για τους Σεμέδο και Μαέ. Αμφότεροι σκόραραν από 17 γκολ (!) στην τρέχουσα σεζόν -μόνο στο πρωτάθλημα- και δείχνουν τον δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλιστα, στα τρία παιχνίδια με τους γαλάζιους είναι οι μοναδικοί που βρήκαν τον δρόμο για τα δίχτυα (8 γκολ σύνολο). Ο Σεμέδο δε, έφτασε τα 9 γκολ κόντρα στην Πάφο FC με τη φανέλα του «τριφυλλιού», στα τρία χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα.