Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Όχι και ο καλύτερος «οικοδεσπότης» για την ΑΕΚ

Παρότι η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην κορυφή, με διαφορά δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό, υπάρχει ένα στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει των playoffs: η κυριαρχία του Βάσκου τεχνικού στα μεταξύ τους παιχνίδια στον Πειραιά.

Ο Μεντιλίμπαρ μετρά πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς ως γηπεδούχος απέναντι στην ΑΕΚ, με τις τέσσερις να έχουν έρθει για το πρωτάθλημα και μία στο Κύπελλο Ελλάδας. Η αρχή έγινε στις 15 Μαΐου 2024 με το 2-0, χάρη σε δύο τέρματα του Αντρέ Όρτα, ενώ ακολούθησε το εντυπωσιακό 4-1 στις 24 Νοεμβρίου 2024, με χατ-τρικ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Η πιο ηχηρή νίκη ήρθε στο Κύπελλο, στις 26 Φεβρουαρίου 2025, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 6-0, σε ένα αποτέλεσμα που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη των φίλων των «ερυθρόλευκων». Στη συνέχεια, προστέθηκε το 1-0 στα playoffs της περσινής σεζόν (13 Απριλίου 2025), ξανά με σκόρερ τον Ελ Κααμπί, ενώ πιο πρόσφατα ήρθε το 2-0 της φετινής χρονιάς (26 Οκτωβρίου 2025), με γκολ των Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρεμί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο αυτό παιχνίδι ήταν το μοναδικό απέναντι σε διαφορετικό προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς τα υπόλοιπα τέσσερα είχαν διεξαχθεί με τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Ένωσης.

Συνολικά, το 5/5 του Μεντιλίμπαρ συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 15-1, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του σε ένα από τα πιο απαιτητικά ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου.

