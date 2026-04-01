Μπήκε ο μήνας «φωτιά» για την Ομόνοια

Τα πλέι οφ δεν είναι εύκολη υπόθεση για τις έξι ομάδες. H κάθε μια κυνηγά τον δικό της στόχο κι έτσι καμία δεν παρατάσσεται χωρίς κίνητρο στον αγωνιστικό χώρο. Η Ομόνοια έχει το πλεονέκτημα στη μάχη του τίτλου, βρίσκεται στην κορυφή και σε απόσταση ασφαλείας, όμως τίποτα δεν τελειώνει από την πρώτη αγωνιστική της τελευταίας φάσης. Οι πράσινοι κατέγραψαν μια ισοπαλία στην πρεμιέρα της β΄φάσης, ενώ μέχρι τέλος Απριλίου θα δώσει άλλα τέσσερα ντέρμπι.

Από το Σάββατο (04/04) μέχρι τις 26 του μήνα θα αναμετρηθεί κατά σειρά με Πάφο, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Σε 22 μέρες λοιπόν το «τριφύλλι» θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του στον φετινό μαραθώνιο. Το σύνολο του Μπεργκ διεκδικεί 12 βαθμούς για να αυξήσει ουσιαστικά τις πιθανότητες, για να κόψει πρώτο το νήμα. Η Ομόνοια θα κληθεί να δοκιμαστεί σε σειρά αγώνων υψηλών εντάσεων, που θα παίξει μεγάλο ρόλο η δική της ετοιμότητα και αποφασιστικότητα. Το «τριφύλλι» θέλει να εκμεταλλευτεί το καλό της μομέντουμ και να αντιδράσει από το αμέσως επόμενο παιχνίδι, μετά την ισοπαλία με τον Άρη.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, εντός της ημέρας αναμένεται ο Γιόβετιτς, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στον οπίσθιο μοιραίο, με την Εθνική Μαυροβουνίου. Από εκεί και πέρα, οι Χρίστου και Οντουμπάντζο ανεβάζουν στροφές, ενώ σήμερα άπαντες θα βρεθούν στο «Ηλίας Πούλλος» πλην του Ουζόχο. Ο Νιγηριανός θα επιστρέψει αύριο (02/04), αφού οι υποχρεώσεις του ολοκληρώθηκαν εχθές (31/03).

Τέλος, ο κόσμος αναμένεται πως θα βρεθεί μαζικά στο ΓΣΠ το ερχόμενο Σάββατο για το ματς με την Πάφο, αφού η προπώληση βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα.