'Εξαλλος με δημοσιογράφο ο Φερστάπεν: «Δεν μιλάω αν δεν φύγει από την αίθουσα»
Ο Μαξ Φερστάπεν απαίτησε να αποχωρήσει από την αίθουσα ένας δημοσιογράφος για να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του Grand Prix της Σουζούκα.
Επεισοδιακά άρχισε το weekend που κορυφώνεται την Κυριακή με το Grand Prix της Σουζούκα. Ο Μαξ Φερστάπεν στην προγραμματισμένη συνάντησή του με τα media απαίτησε να αποχωρήσει από την αίθουσα ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ειδάλλως δεν θα μιλούσε στα ΜΜΕ.
Ο εν λόγω δημοσιογράφος, ονόματι Τζιλ Ρίτσαρντς που εργάζεται στον Guardian, είχε εκνευρίσει πέρσι τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 αν έχει μετανιώσει για το ατύχημα που είχε στο Grand Prix της Βαρκελώνης με τον Τζορτζ Ράσελ και αν θεωρεί πως αυτό του στοίχισε τελικά το πρωτάθλημα. Τότε ο Φερστάπεν είχε αντιδράσει έντονα λέγοντας ότι «... μην μου κάνεις αυτό το ηλίθιο χαμόγελο!».
«Θα αρχίσω να μιλάω μόνο όταν αποχωρήσει αυτός», είπε ο Φερστάπεν αυτή τη φορά, με τον δημοσιογράφο να αποχωρεί και τον πιλότο της Red Bull να μιλάει τελικά στα ΜΜΕ.
Πηγή: sport-fm.gr