'Εξαλλος με δημοσιογράφο ο Φερστάπεν: «Δεν μιλάω αν δεν φύγει από την αίθουσα»

Επεισοδιακά άρχισε το weekend που κορυφώνεται την Κυριακή με το Grand Prix της Σουζούκα. Ο Μαξ Φερστάπεν στην προγραμματισμένη συνάντησή του με τα media απαίτησε να αποχωρήσει από την αίθουσα ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ειδάλλως δεν θα μιλούσε στα ΜΜΕ.

Ο εν λόγω δημοσιογράφος, ονόματι Τζιλ Ρίτσαρντς που εργάζεται στον Guardian, είχε εκνευρίσει πέρσι τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 αν έχει μετανιώσει για το ατύχημα που είχε στο Grand Prix της Βαρκελώνης με τον Τζορτζ Ράσελ και αν θεωρεί πως αυτό του στοίχισε τελικά το πρωτάθλημα. Τότε ο Φερστάπεν είχε αντιδράσει έντονα λέγοντας ότι «... μην μου κάνεις αυτό το ηλίθιο χαμόγελο!».

«Θα αρχίσω να μιλάω μόνο όταν αποχωρήσει αυτός», είπε ο Φερστάπεν αυτή τη φορά, με τον δημοσιογράφο να αποχωρεί και τον πιλότο της Red Bull να μιλάει τελικά στα ΜΜΕ.

