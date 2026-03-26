Τα… σκάει για Ντελάπ η Έβερτον, «σφήνα» από Νιουκάστλ

Ρεπορτάζ στην Αγγλία αναφέρει ότι η Έβερτον σκοπεύει να προσφέρει στην Τσέλσι 40 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Λίαμ Ντελάπ, στον οποίο έχει ήδη προτείνει τετραετές συμβόλαιο.

Κάτοικος Λίβερπουλ ετοιμάζεται να γίνει από το καλοκαίρι ο Λιάμ Ντελάπ, για λογαριασμό της Έβερτον.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η «Sun», επισημαίνοντας πως τα «ζαχαρωτά» ετοιμάζουν πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Άγγλου σέντερ φορ από την Τσέλσι, που σκοπεύει να τον παραχωρήσει.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας, Έβερτον και Ντελάπ φέρονται να έχουν ήδη επαφές, με τις συζητήσεις να αφορούν σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Πάντως, στο… κόλπο για την υπογραφή του 23χρονου διεθνούς επιθετικού, που έχει φέτος μόλις δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 32 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «μπλε», φέρεται να έχει μπει και η Νιούκαστλ.

Ο Ντελάπ εντάχθηκε στο ρόστερ της Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από την Ιπσουϊτς, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει βασικό μέλος του λονδρέζικου κλαμπ.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

H Iταλία λύγισε τη Βόρεια Ιρλανδία, θρίαμβος για το Κόσοβο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χένες: «Δεν πρόκειται να πουλήσουμε τον Ολίσε, ούτε για 200 εκατ. ευρώ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μια ανάσα από την επιστροφή σε Μουντιάλ η Τουρκία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελπίδων: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενόψει Ισπανίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Κινείται για Τονάλι στο τέλος της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εύκολα στα ημιτελικά ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Μάντζιος: «Κακό πρώτο ημίχρονο, εμφάνιση που δεν μας αρμόζει»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ θα συνεχίσει με τον Σλοτ, δεν υπάρχει σκέψη για αλλαγή προπονητή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ανατροπή στην 4η περίοδο λύγισε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

Διπλό στο Παραλίμνι για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

«Ο Λαπόρτα ονειρεύεται να φέρει τον Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα με δύο πρόσωπα για την εθνική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Θλάση ο Ρογκαβόπουλος, χάνει το ματς με τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Με... Killers στον τελικό του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν πτοείται: Η εθνική Σενεγάλης θα παρουσιάσει το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, σε φιλικό της στο Παρίσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη