Τα… σκάει για Ντελάπ η Έβερτον, «σφήνα» από Νιουκάστλ

Κάτοικος Λίβερπουλ ετοιμάζεται να γίνει από το καλοκαίρι ο Λιάμ Ντελάπ, για λογαριασμό της Έβερτον.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η «Sun», επισημαίνοντας πως τα «ζαχαρωτά» ετοιμάζουν πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Άγγλου σέντερ φορ από την Τσέλσι, που σκοπεύει να τον παραχωρήσει.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας, Έβερτον και Ντελάπ φέρονται να έχουν ήδη επαφές, με τις συζητήσεις να αφορούν σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Πάντως, στο… κόλπο για την υπογραφή του 23χρονου διεθνούς επιθετικού, που έχει φέτος μόλις δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 32 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «μπλε», φέρεται να έχει μπει και η Νιούκαστλ.

Ο Ντελάπ εντάχθηκε στο ρόστερ της Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από την Ιπσουϊτς, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει βασικό μέλος του λονδρέζικου κλαμπ.

