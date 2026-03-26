Έφθασε η ώρα του 36ου Συνεδρίου ΕΑΚ-ΠΣΑΤ!

Το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες του 36ου συνεδρίου ΕΑΚ-ΠΣΑΤ, το οποίο θα φιλοξενήσει η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) το τριήμερο 26-28 Μαρτίου 2026 στη Λάρνακα.

Στις 17:00 της Πέμπτης (26/03) στο Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας & Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας (https://maps.app.goo.gl/okh39M1Foh7a4yRcA) θα ξεκινήσει η τελετή έναρξης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους χαιρετισμούς των επίσημων προσκεκλημένων, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του τέως αντιπροέδρου της ΕΑΚ Δημήτρη Δημητρίου «Με τους θεούς του Ολύμπου!», ενώ θα τιμηθούν αθλητικογράφοι για το έργο τους, συγγραφικό ή άλλου είδους, καθώς κι όσοι έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της ΕΑΚ αποφάσισε όπως προχωρήσει σε βράβευση των Σάββα Κοσιάρη, για την εκπομπή «Αθλητισμός και Πολιτισμός», του Στέλιου Παπαμωυσέως ως του μακροβιότερου ραδιοφωνικού παραγωγού αθλητικών εκπομπών, του Ανδρέα Πογιατζή ως του μακροβιότερου παρουσιαστή της Δευτεριάτικης τηλεοπτικής εκπομπής του ΡΙΚ, των Πανίκου Κωνσταντίνου και Ονησίφορου Σταύρου για τη διεκπεραίωση της περιγραφής αγώνων για άτομα με οπτική αναπηρία.

Τιμητική διάκριση θα λάβουν οι Δημήτρης Δημητρίου, Χάρης Μιλτιάδους, Στέλιος Παπαμωυσέως, Ανδρέας Λαζανίτης και Πάμπος Στυλιανού για τη συγγραφή βιβλίων κατά το περσινό έτος.

Ακόμη, η ΕΑΚ θα τιμήσει τους συναδέλφους που συμπληρώνουν 40 χρόνια στο επάγγελμα. Πρόκειται για τους Αχιλλέα Γεωργιάδη και Πέτρο Δημητριάδη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα επαγγελματικά μέλη. Από τα μη επαγγελματικά μέλη θα τιμηθούν οι Δημήτρης Φώκκης, Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Στέλιος Παπαμωυσέως, Μάριος Αταλιώτης, Λούης Ελευθερίου, Ανδρέας Ελευθερίου και Μιχάλης Χριστοδούλου.

Οι εργασίες του συνεδρίου, οι οποίες είναι ανοικτές για όλα τα μέλη της ΕΑΚ, δημοσιογράφους, στελέχη του αθλητισμού και κάθε ενδιαφερόμενο, θα πραγματοποιηθούν:

Παρασκευή 27 Μαρτίου, 09:00 - 13:45

Σάββατο 28 Μαρτίου, 09:00 - 13:00

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

· Η κάλυψη των σπορ από τα ΜΜΕ πέραν του ποδοσφαίρου

· Πρακτικές εφαρμογές Α.Ι. στην καθημερινότητα του αθλητικού συντάκτη

· Πολιτική και αθλητική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας

· Ο αθλητισμός στη Λάρνακα

· Η παρακαταθήκη του FIBA EuroBasket 2025 για την Κύπρο

Στα πλαίσια του συνεδρίου, την Παρασκευή οι σύνεδροι θα επισκεφθούν το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λευκωσίας, για γνωριμία με το άθλημα της σκοποβολής, ενώ η ΕΤΑΠ Λάρνακας θα υποδεχτεί το Σάββατο τους συνέδρους σε εκδρομή στην πόλη της Λάρνακας.

Το 36ο Συνέδριο ΕΑΚ-ΠΣΑΤ τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Στηρίζουν ο Δήμος Λάρνακας, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) και η ΕΤΑΠ Λάρνακα. Χορηγός του συνεδρίου είναι η Πετρολίνα.

